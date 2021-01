Indre-et-Loire : comment bien se débarrasser de son sapin de Noël

Notamment pour qu’il soit recyclé.

Le 25 décembre à peine passé, de nombreuses familles souhaitent se séparer de leur sapin de Noël. Certaines font durer le plaisir jusqu’aux premiers jours de janvier mais plus le temps passe, plus l’arbre fait la tronche, les épines tombent (à moins d’avoir choisi un modèle artificiel ou composé à partir de bois ou autres matériaux recyclés).

Chaque année, c’est donc la même question qui revient : mais que faire de son sapin ? D’autant qu’à Tours, il n’y a pas de collecte de déchets verts et plus de bennes dédiées en centre-ville. Ce manque s’est invité au dernier conseil municipal, et l’élu en charge de ce sujet Martin Cohen avait promis de mener des expériences pour remédier au problème. Des collectes expérimentales de déchets verts devraient donc commencer dès ce début d’année 2021 dans certains quartiers. En attendant, il faut se débrouiller soi-même, pour le sapin. Il n’est pas interdit de le déposer devant chez soi (il sera récupéré par les éboueurs) mais cela signifie qu’il ne sera pas valorisé pour un autre usage. Et c’est dommage.

Donc, voici comment faire : si vous habitez Tours, emmenez votre sapin en déchetterie (et profitez-en pour apporter les cartons triés pendant le confinement et le reconfinement pour faire de la place dans la cave ou dans le grenier). Les horaires des déchetteries sont dispos sur le site et l’appli de Tours Métropole. Aux Douets et à la Milletière il existe néanmoins une collecte de déchets verts. Jusqu'au 15 février, la société Jardin Bleu propose également le ramassage pour 4€ minimum (afin de les valoriser en compost et biomasse), et chaque euro en plus sera reversé à l'association Magie à l'Hôpital. Pour s'inscrire : www.paysagiste-jardin-bleu.fr.

Dans les autres communes, le sapin peut être déposé le jour du passage des déchets verts (sans sac, s’il ne fait pas plus de 2m et que son tronc ne fait plus de 5cm de diamètre). A Chambray-lès-Tours, cette année encore, la mairie met en place un système spécifique de collecte dans les quartiers de la Petite Branchoire, des Perriers, des Pommiers, de la Plaine, de la Caillaudière et de Bois Cormier. Jusqu’au dimanche 24 janvier 2021, vous pouvez ainsi déposer votre sapin de Noël dans l’un des 5 points de collecte. Ils seront ensuite broyés en mulch et réutilisés par le service environnement en tant que paillage ou couvertures de sol.

A Ballan-Miré, même principe : jusqu’au 17 janvier, vous pourrez déposer votre sapin de Noël près du cimetière :

Précisons que vous pouvez replanter certains sapins s’ils ont encore des racines. Enfin, une initiative originale à Langeais : l’association Les Crins de Django a lancé un appel à la récupération de sapins… pour nourrir ses chèvres. Les animaux adorent ça ! Cela dit, il n’est plus nécessaire de les contacter : l’initiative a eu un tel succès que les dons sont largement suffisants pour faire face aux besoins.

Sur le reste du département, les collectes de déchets verts ou les déchetteries feront l’affaire pour récupérer vos sapins.