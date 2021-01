StorieTouraine, 03/01/21 – Risque de neige en Touraine ; Légion d’honneur pour le président tourangeau ; La fin de PicWic Toys aux Atlantes…

Et le retour du basket pour l’UTBM.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

-------------

Prudence sur la route…

Bison Futé a classé cette journée de dimanche en vert malgré les retours des vacances de Noël (la rentrée des enfants c’est ce lundi 4 janvier au matin). Il subsiste néanmoins un risque d’embouteillages auquel il faut ajouter des conditions météo hivernales. Vinci Autoroutes envisage des chutes de neige sur le parcours. Méfiance donc sur l’A10, l’A28 et l’A85. Même faibles, les averses neigeuses peuvent vite rendre la route glissante. Des flocons sont également envisageables en début de semaines dans la région.

Distinction nationale…

Le président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire Jean-Gérard Paumier – qui occupe ce poste depuis 2016, après avoir été maire de Saint-Avertin pendant 15 ans – figure dans la promotion de la légion d’honneur du 1er janvier. Il est élevé au grade de chevalier.

Elle s’appelle Margot…

Cette petite fille est née vendredi à 4h48 à la maternité de l’hôpital Bretonneau à Tours. C’est le premier bébé de l’année 2021 en Indre-et-Loire. L’an dernier c’est à Chambray – au Pôle Vinci – qu’il y avait eu la première naissance de 2020.

PicWic Toys baisse le rideau…

Moins de deux ans après avoir remplacé Toys’R’Us, le grand magasin de jouets des Atlantes a définitivement fermé ce samedi 2 janvier au soir. La fin d’une aventure de 29 ans dans le plus grand centre commercial de la région à Saint-Pierre-des-Corps et le terme de l’aventure pour sa quinzaine de salariés. Le point de vente fait les frais du plan d’économies du groupe qui supprime 18 de ses magasins français à cause de ses difficultés financières. Cela représente au total 450 suppressions de postes.

Basket…

Ce dimanche à 17h – et toujours à huis clos à cause de la situation sanitaire – l’UTBM se déplace à Chartres, afin d’y disputer un match amical. Une rencontre de préparation à 5 jours de la reprise du championnat de Nationale 1 pour les Tourangeaux. Vendredi 8 janvier ils recevront Bordeaux sans public à Monconseil. Une rencontre initialement prévue le 30 octobre. Rappelons que le calendrier de la saison a été modifié, les play-offs ayant été supprimés à cause du retard pris.