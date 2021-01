Tours Métropole, centre d’Amboise, marchés : on continue de porter le masque en 2021

Obligation préfectorale.

Nous venons de changer d’année et la rédaction d’Info Tours et de 37 degrés vous la souhaite excellente sur le plan personnel. On trouvera forcément du bonheur même dans les situations les plus complexes… Même avec un masque sur le visage.

Ce masque, il ne s’est pas envolé avec 2020. Il faut continuer de le porter en de très nombreuses circonstances.

Ainsi, ce 1er janvier, se couvrir le nez et la bouche reste obligatoire dans les 22 communes de l’agglomération tourangelle : Tours, bien sûr, mais aussi Ballan, Berthenay, Chambray, Chanceaux, Druye, Fondettes, Joué, La Membrolle, La Riche, Luynes, Mettray, Notre-Dame-d’Oé, Parçay-Meslay, Rochecorbon, Saint Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Savonnières et Villandry. La mesure est temporaire mais une nouvelle fois renouvelée par arrêté préfectoral. Ce dernier est valable 4 semaines, et on peut imaginer que sa durée d’application a de bonnes chances d’être encore prolongée.

Rappelons que la mesure s’applique dans tout l’espace public extérieur (les rues, les parcs, les forêts…).

Il n’y a pas que dans la Métropole qu’un masque est obligatoire quand on sort. Cela concerne également le centre de la ville d’Amboise, où l’affluence peut être assez conséquente la ville étant une cité touristique. Cela dit, cela ne concerne pas tout le territoire de la commune mais son centre-ville, les abords de la gare routière et de la cité scolaire. Enfin, il faut avoir votre accessoire anti-Covid sur l’ensemble des marchés du département, même les petits. Le risque est d’avoir une amende de 135€ en cas de contrôle.

Précisons que la mesure ne s’applique ni aux cyclistes ni aux personnes qui font un jogging. Idem pour les personnes en situation de handicap avec justificatif médical.