StorieTouraine 31/12/20 – Fini le McDo à La Riche ; Emmanuel Macron attendu mardi à Tours ; Un concert filmé pour l’Opéra de Tours…

Les dernières infos de l’année 2020.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Fini les Big Mac larichois…

Après 18 ans à servir burgers, frites et nuggets, le restaurant Mc Donald’s de La Riche annonce son départ du centre commercial Géant. Fermé pendant le 2e confinement malgré l’autorisation de maintenir la vente à emporter, il perdait beaucoup d’argent d’après son propriétaire cité par la NR. Il faut dire que le centre commercial La Riche Soleil est de plus en plus désert avec seulement une boutique sur 3 encore ouverte soit une quinzaine de magasins. Les salariés de l’enseigne pourront être reclassés dans un des 14 autres fast food que la marque possède en Indre-et-Loire.

Emmanuel Macron à Tours mardi…

Sauf contre ordre de dernière minute, le chef de l’Etat devrait se rendre à la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre-et-Loire dans la journée du mardi 5 janvier pour un déplacement consacré aux pensions alimentaires impayées, la CAF37 ayant mis en place un dispositif particulier pour enrayer ce problème qui impacte de nombreuses familles monoparentales. Dans une actualité saturée par la crise sanitaire, le président ferait alors son 1er déplacement public de 2021 en Indre-et-Loire, le 3e dans le département depuis sa prise de fonction. Il est venu en 2018 à Tours puis dans le Chinonais et le Lochois pour parler compagnonnage et éducation… Puis en 2019 à Amboise pour une cérémonie protocolaire franco-italienne autour des 500 ans de la Renaissance.

L’Opéra de Tours capte son concert du Nouvel An…

Chaque année c’est une tradition : il y a un concert pour la nouvelle année à l’Opéra de Tours. Ce coup-ci, impossible d’accueillir du public (fichu Covid), mais l’orchestre va jouer. Le concert sera filmé et diffusé courant janvier sur Internet. Un moyen de faire travailler musiciennes et musiciens et de remettre la culture sur le devant de la scène alors que les salles risquent encore de rester plusieurs semaines fermées, le gouvernement ayant écarté une reprise des activités au 7 janvier comme espérait lors du dernier point d’étape sur l’épidémie mi-décembre.

L’œuvre en question s’appelle Comic Orchestra. Ce concert original imaginé par le chef d'orchestre Dylan Corlay mêle de la magie, du rire, des arrangements de Mozart à Montand, mais aussi… du vélo, nous dit sa présentation. Fil conducteur du spectacle, l'idée a germé de relier les villes des futurs concerts en pédalant. Ainsi, Dylan Corlay a effectué sa première étape de 70 km pour se rendre aux répétitions, de son domicile de Vendôme au Grand Théâtre de Tours.