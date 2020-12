La ville de Tours a gagné 1 100 habitants en 5 ans

Et Chambray en compte 900 de plus sur la même période.

Pour qui aime les chiffres, la livraison annuelle du recensement offerte par l’INSEE est un sacré cadeau. A chaque fin d’année, l’institut national de la statistique publie une série de données sur la population française et donc celle des 272 communes d’Indre-et-Loire. C’est très utile pour les communes car cela leur permet d’adapter leur politique selon l’évolution de la démographie : par exemple, faut-il ouvrir de nouvelles crèches et de nouvelles écoles ? C’est aussi de ces statistiques que dépendent les aides financières versées par l’Etat ou alors le quota de pharmacies autorisées sur un territoire déterminé.

Alors qu’est-ce qu’on apprend dans cette édition 2020 ?

La population tourangelle représente un peu moins d’1% du nombre total de Française et de Français avec 620 personnes, contre 66,73 millions au niveau national

En 5 ans, l’Indre-et-Loire a gagné 615 000 habitantes et habitants

Certaines communes ont vu leur population baisser comme Ligueil (2 280 en 2013, 2 192 aujourd’hui), Sepmes (633 contre 676 5 ans plus tôt) mais surtout Château-Renault (5 023 contre 5 176) ou Saint-Cyr-sur-Loire (quasiment 300 personnes de moins) tandis que d’autres voient arriver de plus en plus de monde : Chambray-lès-Tours vient de dépasser la barre des 12 000 habitants alors qu’elle en comptait 1 132 en 2013… Une hausse pratiquement équivalente à la ville de Tours qui a gagné 1 100 résidents en 5 ans (139 200 aujourd’hui).

Joué-lès-Tours se rapproche toujours plus du seuil des 39 000 habitants (38 661, + 400 en 5 ans)

Globalement, la population tourangelle progresse mais pas de manière aussi importante que d’autres départements (la Guyane ou les Alpes-Maritimes font partie des champions dans ce domaine). Néanmoins, elle est démographiquement plus dynamique que deux de ses voisins immédiats qui voient leur nombre d’habitants diminuer : le Loir-et-Cher et surtout l’Indre.

Le top 5 des communes les plus peuplées en Touraine : Tours, Joué, St-Cyr, St-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin. Suivies par Amboise et Chambray. 10 communes ont plus de 10 000 habitants, les trois autres étant La Riche, Montlouis et Fondettes.

------------

Tous ces chiffres sont collectés via le recensement annuel mené au mois de janvier dans chaque département. Ils sont « millésimés » 2018 car c’est le temps nécessaire à leur analyse par l’INSEE. Précisons par ailleurs qu’aucune démarche de recensement n’aura lieu en 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus (si on sonne à votre porte en disant qu’on vient pour ça, ne laissez personne entrer, ce sera forcément une arnaque). Néanmoins, les statisticiens produiront quand même de nouvelles données en fin d’année prochaine, grâce à leurs travaux précédents.