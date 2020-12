3 bonnes raisons d’aller au Marché de la Truffe et du Safran à Tours

C’est dimanche.

Noël est passé mais la période des fêtes n’est pas encore terminée... Loin de là ! On a encore plusieurs jours pour se faire plaisir, par exemple pour le repas du réveillon du 31 ou le 1er janvier pour fêter la nouvelle année. Si vous cherchez des mets d’exception ET locaux, il faut aller à l’Hôtel de Ville de Tours ce dimanche 27 décembre de 9h30 à 14. Vous pourrez y acheter de la truffe et du safran produits dans le département. Voici trois bonnes raisons de faire le déplacement :

1 - Des mets de luxe... sans forcément dépenser une fortune

La truffe que l’on trouve dans la terre tourangelle c’est entre 700 et 800€ le kilo, le safran peut atteindre 2 800€ le kilo. Sauf qu’en fait il suffit de quelques grammes pour sublimer un plat. Une purée à la truffe, par exemple. Ou un fromage. Et une confiture ou une sauce avec le safran. Du coup, vous pouvez vous offrir quelques grammes de truffe pour 10-20€ et ça suffira pour un repas voire plusieurs selon le nombre de convives. Pour le safran, à moins de 10€ vous aurez également des dizaines de pistils tout légers à distiller dans vos recettes.

2 - Pour prendre conseil

Le Marché aux Truffes et au Safran de Touraine c’est une rencontre directe avec les productrices et producteurs du département. Donc vous pourrez échanger avec eux, prendre leurs conseils, leur recettes... Connaître leurs petits trucs, échanger également sur leurs méthodes.

Le chef tourangeau Florent Martin vous donne également des conseils dans cet article sur 37 degrés

3 - Pour acheter des produits déjà prêts

Si vous ne savez pas très bien cuisiner ou que vous avez peur de ne pas maîtriser la truffe ou le safran, vous pouvez également acheter des mets déjà préparés directement sur le marché. Des cadeaux à se faire pour soi-même.

L’entrée au marché est gratuite, le masque est obligatoire. Il faut venir tôt pour espérer avoir du choix. La récolte a été normale mais pas spécifiquement élevée.