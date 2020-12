[A l'année prochaine !] "Envie d'une soirée sur les bords de Loire"

Le rêve de Marine, fleuriste à Tours.

[A l’année prochaine !] c’est la série de fin d’année d’Info Tours… Après une année 2020 sacrément perturbée pour ne pas dire déprimante, on se tourne vers l’avenir : on a demandé à des Tourangelles et des Tourangeaux de nous parler d’événements qui les font rêver… Ces moments que l’on a hâte de revivre une fois les mesures sanitaires plus strictes envoyées aux oubliettes.

Aujourd'hui, découvrez le texte de Marine qui est fleuriste de mariages et qui a ouvert sa boutique L'Atelier Rue Berthelot à Tours. Elle nous parle de son envie d'organiser une grosse soirée en bord de Loire...

"J'imagine un décor d'exception dans lequel se mélangent différents paysages ligériens (les vignes du Vouvrillon, les jardins d'un château, la Loire, les arbres le long des berges...).

Je suis très attachée à ma Loire et ses couleurs qui changent au fur et à mesure du jour et des saisons. La texture du sable sous nos pieds et le doux bruit d'un fleuve discret font de cette petite bulle de verdure un endroit magique et hors du temps.

Une table conviviale avec un nappage en lin naturel de couleur bleu ciel et des chaises confortables en rotin attendent mes invités. Pour un vrai dîner aux chandelles, j'y ajoute quelques chandeliers romantiques blancs et leurs bougies rose pâle. La décoration se mêle à l'environnement qui nous entoure grâce à la vaisselle en bois naturel et porcelaine. Les verres ciselés brillent à la lueur d'une belle nuit d'été qui commence. Les flammes dansantes des bougies finissent de compléter cette incroyable palette de couleurs.



Les rires communicatifs d'un groupe d'amis, blottis dans leurs plaids face au coucher du soleil, retentissent autour du feu. Pour l'apéritif, un plateau de fromage passe de mains en mains accompagné d'un bel accord de vin (du Vouvray bien sûr). J'imagine le calme de la nature qui nous entoure, avec peut-être le bruit de quelques musiciens qui nous accompagnent. Un moment privilégié, au cœur d'une touraine merveilleuse qui nous transporte."