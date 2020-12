[A l'année prochaine !] "Après la Fête de la Musique, la Fête du Jardinage !"

Le projet des Jardinières Masquées.

[A l’année prochaine !] c’est la série de fin d’année d’Info Tours… Après une année 2020 sacrément perturbée pour ne pas dire déprimante, on se tourne vers l’avenir : on a demandé à des Tourangelles et des Tourangeaux de nous parler d’événements qui les font rêver… Ces moments que l’on a hâte de revivre une fois les mesures sanitaires plus strictes envoyées aux oubliettes.

---------------

Aujourd'hui, découvez le texte de Baptiste Dubanchet, un Tourangeau qui a participé au lancement du projet Les Jardinières Masquées, un collectif qui est né après le premier confinement avec l'objectif de planter des légumes ou des fruits dans des espaces verts non utilisés de la ville de Tours (Place de Strasbourg, Ile Balzac...).

"On connaît déjà la fête de la musique, et bien en 2021, il y aura aussi la fête du jardinage.

Le 21 mars, les habitants des villes et villages de France sont invité à une journée autour du jardinage. Des plantations de fruits et légumes, des ateliers sur la permaculture, et pourquoi pas des histoires, et de la musique ou d'autres activité culturel sur la nature.

A Tours par exemple, il y aura un repas partagé place Strasbourg, comme au 14 Juillet, un moment convivial ou petit et grand peuvent partager et célébrer le printemps, la vie.

Il y aura des grands chantiers sur l'Ile Balzac aussi, et à Tours nord. Fabrication de bac, apprendre à faire des greffes, et aussi des ateliers de cuisine ! On peut imaginer que les écoles feront de même et mettront tout les élèves en tenu de jardinière, et planterons dans leur cours. Les cinémas eux montrerons des film et documentaire sur l'agriculture, la biodiversité etc.



En bref, une journée pour simboliser l'arriver du primtemps et se motiver à semer, à s'aimer. Jardiner est une fête !"