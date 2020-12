StorieTouraine 22/12/20 - Grosse coupure d’électricité à Amboise ; Nouveau pont au-dessus de l’A10 ; 1 450 dessins d’enfants pour les EHPAD...

Mais aussi du volley et du tennis de table.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

C’est tout noir !

Ce lundi en fin de journée, 1 500 foyers de l’Est Touraine ont été privés d’électricité à Amboise, Nazelles-Négron ou encore Pocé-sur-Cisse. La panne a débuté vers 19h15 et elle a duré 2h.

Pont sur l’A10...

Voitures, vélos et piétons : désormais tout le monde peut circuler sur le pont reliant Monts et Montbazon Rue des Trois Cheminées, en enjambant l’A10. Après un an de chantier dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute à 2x3 voies de Veigné à Ste-Maure il est désormais ouvert à la circulation. Un ouvrage tout neuf pour remplacer l’ancien devenu vétuste. Vinci s’est engagé dans un vaste chantier de déconstruction et reconstruction de ponts dans le cadre de l’aménagement de l’axe routier.

Dessins solidaires...

Il y a quelques semaines nous vous parlions de ce projet lancé par quatre associations tourangelles dont le Secours Catholique. Objectif : recueillir un maximum de dessins d’enfants pour apporter un peu de couleur au quotidien des personnes âgées qui passent les fêtes en EHPAD et qui vont vivre une fin d’année compliquée en raison des mesures anti-Covid. 1 450 dessins sont arrivés, deux fois plus que ce qui était espéré. 12 maisons de retraite vont désormais pouvoir bénéficier de la distribution.

Volley...

Nouveau match à huis clos pour le TVB ce mardi dès 19h : le club se déplace à Nantes pour disputer sa dernière rencontre de championnat de Ligue A de l’année. L’objectif est d’enchaîner un troisième succès consécutif après sa campagne européenne et son revers contre Cambrai. Une tâche abordable, Nantes faisant partie des équipes mal classées cette année.

Tennis de table...

Ce mardi à 17h, la 4S de Tours va affronter Argentan dans le cadre du championnat de Pro B masculin. En Pro Dames, les Jocondiennes iront à Metz à 19h30.

Handball...

En raison de la crise sanitaire, le championnat de première division féminine est revu. Il n’aura pas lieu de façon habituelle (matchs aller-retour entre chaque club puis play-offs et play-downs pour déterminer qui est champion, qui joue la Coupe d’Europe et qui est relégué au niveau inférieur). La fin de saison sera divisée en deux championnat : un entre les 8 premières équipes de la phase aller qui déterminera qui a le titre et qui accède au niveau européen. Le second pour savoir qui descend. L’objectif de Chambray-lès-Tours est désormais de figurer dans le top 8, il lui reste 7 matchs à disputer en phase régulière pour s’y installer.