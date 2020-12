[L’expo du moment] Une galerie d’art éphémère près des Halles de Tours

Avec les œuvres de deux artistes.

Un petit tour en ville avant le réveillon ? En faisant vos courses de Noël, poussez donc la porte des galeries d’art… dont une qui s’installe seulement quelques jours au N°7 de la Place Gaston Paillhou, face aux Halles de Tours.

Derrière la vitrine, les productions de deux artistes : Greg in the Jungle et Lucho… Pour le premier, il vous présentera ses animaux contemporains (ours, grands singes) pour des tableaux à l’ambiance colorée, et aux expressions fortes. Le second dévoile ses tableaux abstraits mais pas moins gais.

Dépêchez-vous ça dure à peine deux semaines, jusqu’au 31 décembre… Du lundi au vendredi : 10h30-12h30 / 14h30-18h00. Samedi 19 & 26 décembre : 9h00-18h00. Dimanche 20 décembre : 11h00-13h00 / 15h00-17h00. Pas d’ouverture le jour de Noël.