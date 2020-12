[A l’année prochaine !] « J’aimerais voir refleurir les festivals d’été »

Témoignage d’Anne-Gwénolée Tu, commerçante à Tours.

[A l’année prochaine !] c’est la série de fin d’année d’Info Tours… Après une année 2020 sacrément perturbée pour ne pas dire déprimante, on se tourne vers l’avenir : on a demandé à des Tourangelles et des Tourangeaux de nous parler d’événements qui les font rêver… Ces moments que l’on a hâte de revivre une fois les mesures sanitaires plus strictes envoyées aux oubliettes.

---------------

Voici le texte d’Anne-Gwénolée Tu, commerçante à Tours (elle tient l’épicerie Sur la Branche Place de la Victoire)...

« Pour 2021, j’aimerais énormément voir refleurir l’été et les festivals habituels de la région qui rythment les beaux jours des Tourangelles et des Tourangeaux mais qui sont aussi l’occasion de rencontrer des festivaliers et festivalières venant de toute la France. Je pense à Aucard de Tours, Terre du Son, Jazz'in Cheverny, Jazz en Touraine…

Mais il y a un évènement qui me tient encore plus à cœur car il a lieu dans mon quartier, c’est Complètement Locaux Place de la Victoire à Tours et qui se déroule à la mi-juin.

Il s’agit d’un évènement festif qui permet de se régaler grâce à la participation de nouveaux producteurs bio de la région présentant leurs produits, de prendre part à des ateliers écolo-créatifs, de rencontrer des associations locales engagées, tout ça en musique. Je me rappelle encore de la dernière édition où des familles s’installaient pour déguster une crêpe ou une bonne glace, la fleuriste et le menuisier qui faisaient de démos aux parents et aux enfants, des bières locales dégustées par les amateurs et amatrices installé.es sur des bottes de pailles, et des rondes de danses improvisées sur le rythme des groupes de musique invités. J’ai hâte de retrouver cette ambiance chaleureuse, festive et spontanée qui nous a tellement manqué… »