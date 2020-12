StorieTouraine 20/12/20 – Une concession auto repeinte en vert ; Blessures à l’arme blanche au Sanitas ; Le TVB bat Toulouse…

Et le résultat de Miss Centre-Val de Loire au concours Miss France.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

-----------------

Action contre le green-washing…

Habitués des actions visuelles pour dénoncer l’inaction contre le changement climatique, les activistes d’Extinction Rébellion se sont retrouvés devant une concession auto de la marque Volkswagen ce samedi matin à Saint-Cyr-sur-Loire, pas loin du centre commercial Auchan. Ils ont repeint la façade du commerce en vert et versé des feuilles mortes sur les voitures pour dénoncer la commercialisation des véhicules SUV jugés très polluants à cause de leur poids et qu’ils veulent voir disparaître en interdisant, dans un premier temps, la publicité pour ces modèles ce qui a notamment été proposé par plusieurs responsables politiques mais pas retenu par le gouvernement. La police est intervenue, a fait des contrôles d’identité mais n’a pas procédé à des interpellations.

Blessures par arme blanche…

Ce samedi vers 1h30 du matin, plusieurs personnes ont été blessés à la suite d’une rixe dans le quartier du Sanitas. Selon une source policière, le différent aurait débuté dans un appartement de l’Allée Espelosin pour s’achever Allée de Luynes. 4 personnes ont été blessées, dont 2 par des coups de couteau. Une victime a été touchée au thorax, l’autre a été sérieusement blessée à la gorge et aux jambes. On ignore l’origine de l’altercation. Une enquête a été ouverte.

Volley…

Le TVB a déroulé ce samedi soir contre Toulouse, s’imposant une fois de plus 3-0 dans le cadre du championnat de Ligue A, et à 3 jours d’un nouveau match prévu à Nantes. Le dernier de l’année 2020. Avant d’aborder cette rencontre, le TVB est 5e du classement sachant que 3 des 4 équipes de tête ont 3 ou 4 matchs d’avance dans cette saison perturbée par le coronavirus… Tours est ainsi le club qui a le moins joué depuis le début de la saison (10 rencontres sur un maximum de 14 pour ses adversaires).

Handball…

Ce samedi, Chambray-lès-Tours a battu Plan-de-Cuques 28-24 dans le cadre de la Femina Cup, tournoi amical organisé dans les Bouches-du-Rhône. Une 2e victoire en 2 matchs après le succès contre Nice de vendredi. 3e rencontre ce dimanche contre la sélection nationale du Sénégal, à midi.

Miss France…

C’est Miss Normandie qui portera l’écharpe de Miss France en 2021, Amandine Petit, qui fait des études pour devenir directrice d’établissement de santé. Également professionnelle de santé – elle est infirmière – notre Miss Centre-Val de Loire Cloé Delavalle n’a pas été sélectionnée parmi les 15 demi-finalistes.