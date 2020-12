CARTE GOURMANDE : Tout plein d'idées pour manger à emporter en Indre-et-Loire

Certains établissements font aussi de la livraison.

Il faut au moins attendre le 20 janvier pour retourner dans les restaurants... Sans doute encore plus longtemps pour prendre un verre au bar. Un coup dur pour les professionnels du secteur qui ont déjà eu beaucoup de mal à encaisser la première vague de l'épidémie au printemps.

Il existe néanmoins une solution si vous n'avez pas envie de cuisiner ou simplement que vous souhaitez découvrir / encourager ces commerces : acheter à emporter, que ce soit le midi ou le soir.

Comme nous l'avions fait au printemps, nous vous proposons une carte des établissements tourangeaux ouverts et où vous pouvez vous rendre pour récupérer votre repas ou alors qui organisent leur propre système de livraison (pour les adresses qui ont choisi de fonctionner avec les applis, vous saurez les trouver directement dessus sans notre aide, voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas les référencer). De nombreux établissements proposent des menus de fête pour Noel, le Nouvel An ou les deux. N'hésitez donc pas à les contacter ou regarder leurs réseaux sociaux pour voir les plats proposés et passer commander - attention, certains exigent que ce soit fait un certain temps à l'avance pour prendre le temps de la préparation et éviter le gaspillage. Ajoutons également qu'un Marché de Noël spécial restaurants est organisé du 21 au 31 à Tours, Place de la Résistance et Bd Heurteloup.