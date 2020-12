StorieTouraine 19/12/20 – Procès pour une fête clandestine à Montlouis ; 46 postes supprimés à Château-Renault ; Un point Covid…

Les sports du week-end et les premiers noms d’Aucard de Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

Fête clandestine à Montlouis…

En début de semaine on apprenait les retrouvailles entre 150 personnes à l’occasion d’une fête dans une cave troglodyte de Montlouis. L’événement était passé au travers des contrôles du confinement avant d’être découvert par pompiers et gendarmes parce qu’un participant s’est blessé. Les deux organisateurs présumés de la réception – un garçon et une fille de 23 et 24 ans, hôtesse d’accueil et DJ – ont été présentés à la justice ce vendredi en comparution immédiate : leur procès a été renvoyé au 15 janvier 2021.

46 postes supprimés à Château-Renault…

Le secteur aéronautique souffre avec la crise du coronavirus (de nombreux avions sont cloués au sol et les compagnies ne commandent plus de nouveaux appareils). Dans ce contexte, l’entreprise Radial de Château-Renault qui fabrique notamment des connecteurs va supprimer 46 postes et ce sera officialisé mardi. Même si la société dirigée par Pierre Gattaz – ancien président du MEDEF – ne travaille pas que pour l’aérien, cela représente tout de même la moitié de son activité. Son chiffre d’affaire devrait baisser de 20% en cette année 2020. Une centaine de suppressions de postes d’intérimaires et 24 départs volontaires ont déjà marqué les derniers mois en Touraine après une rupture conventionnelle collective. Le chômage partiel de longue durée devrait désormais être mis en place.

Manifestation pour la Journée Internationale des Migrants…

Un film a été projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville de Tours ce vendredi soir, puis au Sanitas, aux Fontaines et au Beffroi. Une initiative du collectif Accueil Sans Frontières en Touraine : « L'accès au droit, à tous les droits (santé, logement, travail, participation politique) doit être égal quelle que soit la nationalité ou l’origine. La maltraitance administrative ou la restriction et la remise en cause sempiternelle de l'Aide médicale d'État sont inadmissibles » écrit-il dans un communiqué.

Point Covid…

Il y a un peu moins d’affluence à l’hôpital : 74 personnes originaires d’Indre-et-Loire en service de médecine, 27 malades en réa. Mais le nombre de cas pour 100 000 habitants remonte un peu dans le département (79 au dernier pointage de l’Agence Régionale de Santé). Le taux de tests positifs reste néanmoins en dessous des 5% avec 477 cas trouvés pour 10 000 prélèvements réalisés du 7 au 13 décembre.

Des aides après la sécheresse…

La préfecture d’Indre-et-Loire annonce jusqu’à 15 000€ d’aides pour les foyers les plus modestes dont l’habitation a été touchée par la grande sécheresse de l’été 2018 (fissures…). Cela concerne uniquement les personnes qui résident dans une commune qui ne bénéficie pas de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Les demandes de subventions doivent être adressées avant le 28 février 2021. Contact : [email protected].

Budget 2021 de l’Etat…

Le gouvernement vient de voter son budget 2021 qui comprend les 100 milliards d’€ du plan de relance et au moins 18,8 millions d’€ pour financer des projets de rénovation de bâtiments en Indre-et-Loire. La moitié de cette enveloppe servira à réhabilité la résidence étudiante du CROUS sur le site de Grandmont à Tours.

Handball…

Les joueuses de Chambray sont parties dans le Sud pour disputer la Femina Hand Cup, un tournoi amical. Elles ont battu un autre club de l’Elite du hand ce vendredi : Nice. Le score : 35-28. Ce samedi elle affronte Plan-de-Cuques puis la formation nationale du Sénégal dimanche.

Volley…

Ce samedi, Tours reçoit Toulouse à huis clos pour la suite du championnat de Ligue A (rencontre diffusée gratuitement dès 18h sur LNV TV via Internet). Autre match déjà prévu : mardi à Nantes.

Hockey…

Match amical ce samedi pour les Remparts de Tours : ils vont affronter Cholet à 16h.

Aucard de Tours…

Le festival a annoncé les 16 premiers noms de sa programmation ce vendredi. Prévu du 8 au 12 juin à la Gloriette, il fait toujours la part belle aux découvertes. Tous les détails dans notre article sur 37 degrés.