Pâtisseries, objets recyclés, savons, déco… Ce que vous allez trouver au Marché de Léon à Tours

Un Marché de Noël éphémère.

« Enfin un événement organisé par Radio Béton qui n’est pas annulé » : ironie dans les mots de Pascal Robert qui préside l’association… Cette année, le célèbre Festival Aucard de Tours n’a pas eu lieu pour cause de coronavirus mais la préfecture est d’accord pour ouvrir Le Marché de Léon, c’est-à-dire le marché de Noël façon Béton, qui s’installe une fois de plus dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours. Ce n’est pas le seul marché autorisé du département puisqu’il y en aura aussi un à Loches ce dimanche, par exemple.

Le Marché de Léon c’est deux jours, deux occasions de faire vos cadeaux de Noël en soutenant des artisans, artistes, créatrices ou créateurs locaux. Ouverture des portes samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à 18h.

Au programme : « de beaux objets réalisés avec passion, des petits formats exécutés avec talent, des bijoux originaux et des accessoires écoresponsables. Un marché que nous avons conçu sur mesure pour correspondre à nos propres envies » expliquent les organisateurs. En d’autres termes on y trouvera du savon, des bijoux à base de matières rcyclées, des accessoires à base de chambre à air, de la bière, des objets de déco, de jolis luminaires, des sculptures, des vêtements et accessoires pour enfants, des illustrations sur papier et textile, de la maroquinerie, des BD (décalées), des photos, des pochoirs, des céramiques, des chocolats, de la pâtisserie…

Les prix commencent à moins de 10€. L’entrée est gratuite mais la jauge contrôlée, Covid oblige. Donc il y aura peut-être un peu d’attente…