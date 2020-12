StorieTouraine 17/12/20 – Grève chez Vinci Autoroutes ; Une gare toute neuve à Amboise ; Un nouveau service public à Loches…

Et les prévisions Bison Futé du week-end.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Grève chez Vinci Autoroutes…

Ce vendredi, la CGT appelle les salariés de Vinci Autoroutes en Indre-et-Loire à cesser le travail. Le syndicat proteste contre les mesures de chômage partiel mises en place lors du 2e confinement sans compensation de la perte salariale pour le personnel concerné. Il critique cette mesure alors que l’entreprise a versé 1,7 milliard d’€ de dividendes à ses actionnaires. « C’est affligeant, révoltant et indécent » selon les représentants du personnel. La grève débute ce vendredi et peut se poursuivre samedi pour réclamer l’arrêt immédiat de l’activité partielle. Un rassemblement aura lieu à 11h devant le siège de Vinci à Chambray, face à la clinique Vinci.

Point Bison Futé…

Malgré le début des vacances scolaires, la circulation s’annonce fluide tout le week-end sur les autoroutes d’Indre-et-Loire et de la région.

La gare d’Amboise accessible…

Après deux ans et demi de travaux, la gare d’Amboise est désormais parfaitement adaptée aux personnes à mobilité réduite. Il y a un ascenseur pour chaque quai, le quai utilisé par les trains roulant vers Orléans et Paris a été réhaussé, le passage souterrain est aux normes PMR (et carrelé). 4,2 millions d’€ ont été nécessaires pour réaliser ce chantier.

Rappel…

Samedi et dimanche, le ticket journée est à 1€90 sur le réseau Fil Bleu. Une promo à l’occasion des fêtes de fin d’année. C’est 50% de moins que le prix habituel.

Un service des finances publiques à Loches

L’Etat transfère une partie de son administration dans des communes rurales… Ce mercredi le ministre délégué des comptes publics a annoncé 16 projets dont un pour la Touraine. Loches va voir arriver une division des finances publiques en charge de la gestion des retraites des agents de la fonction publique d’Etat. Cela représente une quarantaine de postes. L’installation de ces fonctionnaires est programmée courant 2021.