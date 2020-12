Ma Petite Madelaine, l’Heure Tranquille… Où se faire tester avant les fêtes ?

Également un centre à la Rabaterie.

D’après les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé, 466 nouveaux cas Covid ont été détectés du 7 au 13 décembre en Indre-et-Loire, pour un total de 9 666 tests réalisés. Le taux de résultats positifs stagne autour de 5% et c’est le plus bas de la région Centre-Val de Loire. Pareil pour le taux d’incidence qui évalue le nombre de porteurs du virus à 77 pour 100 000 habitants, c’est quasiment deux fois plus dans le Loiret et presque trois fois plus dans le Cher.

79 personnes originaires du département sont actuellement hospitalisées en service de médecine, 28 en réanimation. On compte 225 décès depuis le 1er septembre en Touraine, dont 115 en établissement d’accueil.

L’enjeu des autorités en ce moment c’est d’éviter une 3e vague de l’épidémie, ou au moins de l’atténuer au maximum. Les inévitables regroupements prévus pour les fêtes de fin d’année constituent donc des foyers de contamination potentiels… Les tests avant de rejoindre ses proches sont donc encouragés, couplés avec un isolement une semaine avant les festivités pour ne pas risquer une infection non détectable au moment du prélèvement.

Des courses de Noël et un test Covid en bonus

Pour faire face à l’affluence et éviter une longue file d’attente dans les 2 centres de tests du CHU (Bretonneau et Trousseau en drive) ainsi que dans les labos ou à SOS Médecins, la préfecture d’Indre-et-Loire multiplie les sites…

En début de semaine, la ville de Tours annonçait l’ouverture d’un point de dépistage dès ce jeudi aux Halles. Ouvert jusqu’au 30 décembre chaque jour dès 10h même le dimanche, il complète le site du Palais des Sports et sera même renforcé dans le week-end avec la présence d’une équipe et de ses écouvillons sur le Marché de Noël de la Place de la Résistance. Le pôle commercial des Deux-Lions n’est pas oublié, lui qui devrait également accueillir pas mal de monde… On pourra s’y faire tester jusqu’au 30 décembre de 12h à 14h et de 17h à 19h, sauf les 24 et 26 décembre où ce sera seulement pendant la pause déjeuner.

Dans l’agglo, Ma Petite Madelaine ouvre un centre Covid jusqu’au 23 décembre et du 28 au 30 décembre de 14h à 18h30 à Ma Petite Madelaine, on teste toujours Salle Jacques Brel à Joué (lundi-vendredi, 10h-17h) et à la salle de la Rabaterie de Saint-Pierre-des-Corps jusqu’au 30 décembre 10h-13h30 et 14h-17h du lundi au samedi.