Avant Noël, 10 idées de cadeau tourangelles de dernière minute

De la déco écolo, des recettes de tapas, des savons…

Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir mettre sous le sapin cette année ? Vous cherchez encore ? Vous voulez éviter le faux pas ? Info Tours vous aide avec quelques idées de dernière minute…

1 – Des décos écolos

La marque Arecabio s’est récemment créée à La Riche. Elle fait des assiettes, des plats, des plateaux ou des lunch box réalisés en feuilles de palmiers séchées : « Nous utilisons les feuilles qui tombent naturellement des palmiers Areca » explique son créateur qui fait également des décos de Noël. Le tout est à découvrir sur sa page Facebook.

2 – Tote bag et couronne de Noël

Un coffret spécial de la créatrice tourangelle Fleuriane, et de nastie pour avoir le style en faisant vos courses et pour décorer votre chez-vous en cette période de fêtes. Fleuriane est une illustratrice qui s’est fécemment lancée dans la confection de tote bags en petite quantité par souci d’écologie. Le mieux c’est de la suivre sur Instagram pour découvrir ses différentes créations et passer commande.

3 – Des pots de fleurs canons

Un peu de terre, une étiquette pour décorer la tranche, un cactus ou une plante grasse… Et voilà le travail : Aokaré est une jeune marque tourangelle créée par deux femmes qui récupèrent des bocaux et conserves usagées, vont à Saumur pour acheter « des plantes françaises cultivées sans pesticides et sans engrais » puis réalisent leurs compositions avec des petits messages rigolos. Vous pouvez les suivre sur Facebook.

4 – Un jeu de société

« Un Scrabble des chiffres » voilà un peu comment la créatrice de Sidoké parle de son jeu qu’on a découvert dans l’année. Le but du jeu consiste à réaliser des suites de chiffres au fur et à mesure de la partie qui se termine une fois qu’un joueur s’est débarrassé de toutes ses tuiles. On peut participer dès 7 ans, au minimum à 2 et au maximum à 4. Plus d’infos sur les boutiques qui le vendent via le site www.sidoke.fr.

5 – Des produits cambodgiens

Paul Bouyer est un Tourangeau très investi pour soutenir des projets humanitaires au Cambodge et on le retrouve sur certains marchés avec des produits ramenés de là-bas (des épices mais aussi de très jolis tissus). On peut le voir le samedi sur le marché de Beaujardin à Tours ou le dimanche au marché d’Amboise. Accueil et conseils très sympas.

6 – Des savons locaux

Il existe une bonne dizaine de marques de cosmétiques en Touraine : des savons pour toutes les peaux, et de toutes les couleurs. Retrouvez notre annuaire dans cet article. Vous pourrez ensuite les acheter sur le net ou dans certaines boutiques du département, voire sur des marchés de Noël ou boutiques éphémères. Avantage : c’est un cadeau Covid-compatible.

7 – Des gourmandises pour le petit déj’

By Cocotte c’est le nom d’une chouette marque tourangelle qui fait des granolas bio pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Au chocolat, aux fruits rouges… Il y a toute une série de recettes et depuis peu elle propose des pralines (et c’est vraiment trop bon les pralines). Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site web www.bycocotte.fr et elle est présente dans plusieurs magasins du département.

8 – Des recettes de tapas

Au printemps, Micka qui tient le bar à tapas El Pintxo de la Rue Colbert a sorti un livre avec ses meilleures recettes. Pas juste du jambon sur une tranche de pain, non ! Des créations avec du quesos espagnol (le fromage), du poulpe, des légumes… De quoi réussir vos apéros, en plus c’est présenté avec humour. Vous pouvez l’acheter directement au bar ou sur son site Internet www.elpintxo.fr.

9 – Offrez un abonnement à Fritz

La presse tourangelle compte un nouveau titre depuis quelques semaines : Fritz, un magazine pour les enfants avec des reportages, des histoires, des jeux… Un petit journal ludique et éducatif, qui ne se lit pas comme les autres car il se plie et se déplie d’une manière originale. Vous pouvez vous abonner ou abonner les enfants de votre entourage sur www.fritzlemag.fr.

10 – Flânez dans les galeries d’art

Olivier Rousseau, Nanza, Veyssière, La Boîte Noire, Exuo, Rêvons C’est l’Heure, Les Couleurs et les Sons se Répondent… Tours ne manque pas de galeries d’art où vous pourrez acquérir tableaux, sculptures, dessins ou encore photos. Plusieurs d’entre elles proposent des petits formats en cette période de fêtes, avec donc des possibilités de faire plaisir pour moins de 100€. Certaines galeries proposent également des paiements en plusieurs fois.