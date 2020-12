Opéra de Tours : les spectacles reprennent en janvier... et ça s'annonce grandiose

La saison vient tout juste d'être présentée.

Devant un parterre d'invités le nouveau Directeur du Grand-Théâtre de Tours Laurent Campellone a présenté la saison lyrique et symphonique de janvier 2021 à décembre 2021. Cette saison, pleine de promesses, a été bâtie en quelques semaines seulement, Covid-19 oblige mais aussi parce que Laurent Campellone a pris ses fonctions au milieu de l'automne, après plusieurs mois de crise interne et le départ du précédent directeur.

Les spectacles débuteront - si le gouvernement le permet - le samedi 9 janvier par un concert de l'orchestre symphonique Région Centre-Val-de Loire et ensuite un opéra en version concert de Donizetti Don Pasquale. Laurent Campellone explique pourquoi avoir choisi de présenter cet opéra en version concert : toujours à cause de ce virus et les restrictions qui peuvent survenir au grès de l'évolution de la pandémie.

La saison lyrique qui débutera le 29 janvier présentera 6 opéras avec des compositeurs qui iront de Donizetti en passant par Saint-Saëns, Bizet pour ce terminer avec la Vie Parisienne de Jacques Offenbach et la Vie parisienne dans une mise en scène, des décors et les costumes qui promettent plein de surprises de Christian Lacroix.

La saison symphonique ne laissera pas non plus insensible, elle comporte de nombreuses surprises avec les présences de grands noms tel Glass Marcano l'une des révélations les plus prometteuses de la direction d'orchestre, mais aussi Philippe Cassard à la direction musicale et piano dans l'univers de Mozart et pour terminer cette saison, carte blanche sera donnée à Jean-Claude Casadesus qui dirigera l'Orchestre Symphonique Région Centre-Val-de Loire/Tours.

Une nouveauté dans le cadre de cette saison un partenariat avec la Comédie-Française qui présentera de grands récits avec des comédiens comme Didier Sandre, Dominique Blanc, Anne Kessler ,mais aussi Eric Ruf Comédie et administrateur général de la Comédie-Française qui présentera l'Histoire du soldat d'Igor Stravinsky.

Les jeunes et tous petits ne sont pas oubliés avec Opéra Tralala, le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et une récitante qui ne sera autre que Julie Depardieu et un spectacle pour les enfants, mais aussi pour les grands, "Petite balade aux enfers", spectacle lyrique avec des marionnettes qui vous transportera dans l'univers d'Orphée et Eurydice.

