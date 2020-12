Le plancher du libraire menace de s’effondrer : il cherche un nouveau local en urgence

Il a dû fermer précipitamment.

C’est la tuile pour le Bibliovore, un libraire de la Rue Colbert de Tours spécialisé dans la revente de livres d’occasion… Après avoir affronté deux confinements en tant que commerce non essentiel, il avait rouvert le 28 novembre et s’activait pour rattraper un peu de chiffre d’affaire en cette période de fêtes de fin d’année. Il a finalement fermé en urgence ce mardi 15 décembre… mais cette fois ça n’a aucun rapport avec le coronavirus.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le commerce indique que « le local dans lequel nous sommes présente un risque d’effondrement du plancher, et nous devons avant tout garantir votre sécurité. » Un choc pour le dirigeant de l’entreprise, Corentin Halley : « Le problème on l'a découvert hier lundi. Bon, on voyait bien que l'immeuble bougeait, on avait prévenu le propriétaire en 2019, et il a mandaté un maçon qui est venu hier... » Le constat est sans appel : il ne faut pas rester là. La police est du même avis. D’où la fermeture immédiate du magasin…

Selon le libraire, il faudra probablement plusieurs mois avant que le problème soit réglé, autrement dit que le sol soit sécurisé après des travaux menés par le propriétaire des lieux. En attendant, Le Bibliovore se cherche un nouveau local et lance donc un appel pour se trouver un bail commercial provisoire à Tours… Plus d’infos et contact sur sa page Facebook.