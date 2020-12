StorieTouraine 15/12/20 – Une fête sauvage à Montlouis ; Le Japan Tours Festival (encore) reporté ; Francis Cabrel en concert à Tours…

Et l’UTBM fixé pour sa fin de saison.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

---------------

Une fête clandestine à Montlouis-sur-Loire…

Joinville-le-Pont, Paris, Marseille… Ces dernières semaines il a beaucoup été question de fêtes organisées clandestinement en période de confinement. Des dizaines voire des centaines de personnes réunies au même endroit, a mépris des consignes sanitaires. En Indre-et-Loire aussi. Une cave troglodytique de Montlouis a accueilli une soirée ce week-end, gendarmes et pompiers ont dû y intervenir après la blessure d’un individu qui y participait. Il y avait au total une centaine de personnes sur place. Une enquête a été ouverte : les organisateurs peuvent être poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui.

Disparition d’un témoin du massacre de Maillé…

En 1944, le 25 août, les nazis ont massacré 124 habitants du village de Maillé dans le Sud-Touraine. L’un des rescapés de cette sombre page de l’histoire de la fin de la seconde guerre mondiale vient de mourir à 86 ans. Il s’appelait Serge Martin et n’avait que 10 ans à l’époque. C’était le dernier survivant à pouvoir raconter cette époque (il n’était pas au village le jour du drame mais sa famille a péri).

Basket…

L’Union Tours Basket Métropole en sait un peu plus sur le programme du championnat de Nationale 1… Le club qui envisage de monter en Pro B la saison prochaine ne disputera pas de play-offs cette année. Ils sont annulés car le 2e confinement a entraîné un gros retard sur le programme des matchs… Pour atteindre la division supérieure, il faudra donc terminer dans les premières places de la poule à l’issue de la première phase du championnat afin de se qualifier dans la poule des meilleures équipes pour la 2e phase de la compétition. Et là, une seule mission : terminer 1er ou 2e pour atteindre la division d’au-dessus. Attention : en cas de nouveau confinement, la phase 2 pourrait être annulée. Dans ce cas, seule la première équipe de la poule de l’UTBM pourra aller en Pro B.

Francis Cabrel à Tours…

Quelques semaines après la sortie de son nouvel album, Francis Cabrel annonce deux dates à Tours les 9 et 10 mars 2021. Les réservations ouvrent ce mercredi 16 décembre à 10h et en cas d’annulation pour cause de coronavirus les billets pourront être 100% remboursés.

Nouveau report du Japan Tours Festival…

On l’attendait en février, puis fin juillet, ce sera finalement fin août. Voici les dates probablement définitives du Japan Tours Festival 2021 : 25, 26 et 27 août au Parc Expo de Tours, un an et demi après la dernière édition qui s’est tenue pile au moment des premières restrictions anti-Covid (la jauge avait dû être limitée mais l’événement avait été maintenu). Cette édition estivale sera la 7e depuis la création de la manifestation et, pour la première fois, des animations en extérieur en plus de celles qui occuperont les trois halls du Parc Expo. La 8e édition est elle annoncée à peine 6 mois plus tard en février avec la finale de la Coupe de France de cosplay pour la première fois à Tours.