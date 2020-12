StorieTouraine 14/12/20 – Cellule psychologique au lycée Monnet de Joué ; Retour du Covid à l’EHPAD Debrou ; Série de manifs mardi à Tours…

Et la victoire du TVB à Ajaccio.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

---------------

Le choc au lycée Jean Monnet à Joué…

D’après France Bleu qui relate l’affaire, un élève de l’établissement s’est pendu entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps jeudi 10 décembre. Pour soutenir ses camarades ou le personnel, une cellule psychologique a été mise en place ce lundi. La jeune victime avait 15 ans. Elle n’a pas laissé de message pour expliquer son geste. Une autopsie a été pratiquée pour confirmer l’origine du décès.

Accidents en série sur l’A10…

Gros ralentissements sur l’autoroute ce lundi matin : la circulation a été perturbée dans les deux sens après un double accident à hauteur de Parçay-Meslay. Un camion a perdu un essieu dans le sens province-Paris et ça a provoqué un sur-accident dans l’autre sens. 3 personnes ont été légèrement blessées. La circulation n’a pas pu revenir à la normale avant 11h, après évacuation des véhicules impliqués.

Retour du Covid à Debrou…

Après un mois sans problèmes, un agent travaillant pour l’EHPAD Debrou de Joué-lès-Tours a été testé positif au nouveau coronavirus le 11 décembre. Selon la NR, aucun résident ni agent ne présente de symptômes. La vigilance est tout de même de rigueur car l’épidémie a fait 10 décès parmi les pensionnaires de l’établissement (24 autres s’en sont sortis). Une vaste campagne de dépistage est prévue mercredi.

Série de manifestations…

Ce mardi à 14h, un rassemblement pour la réouverture des bars, restaurants et discothèques partira de la Place Velpeau de Tours. Les professionnels espèrent reprendre le travail au plus vite mais ce n’est pas l’avis du gouvernement qui impose une fermeture des restaurants jusqu’au 20 janvier, sans doute plus pour les bars. Quant aux discothèques, elles n’ont pas pu organiser la moindre soirée depuis le 14 mars soit déjà 9 mois sans rien… et elles n’ont aucune perspective pour l’instant.

Deuxième rassemblement à 15h, Place de la Préfecture : nouvelle manifestation de celles et ceux qui se disent oubliés du Ségur, autrement dit les professionnels de santé qui réclament 183€ d’augmentation mensuels, comme les personnels hospitaliers.

Enfin, à 17h, les cinémas d’Indre-et-Loire illumineront leurs enseignes pendant 1h pour réclamer leur réouverture. Ils ne comprennent pas qu’on puisse faire des courses, aller à la messe… Mais pas voir un film.

Pas de recensement en 2021…

Si on sonne chez vous et qu’on se présente comme agent recenseur cet hiver, c’est forcément une arnaque. L’INSEE a annulé sa campagne annuelle de recensement de la population pour 2021 en raison de la crise Covid. L’institut national de la statistique continuera tout de même à publier des données annuelles sur la population des communes et reprendra sa collecte de renseignements en 2022.

Sports du dimanche…

Après sa défaite à domicile contre Cambrai la semaine dernière, le Tours Volley Ball est allé battre Ajaccio 3-0 ce dimanche en Ligue A. Il leur reste encore deux matchs avant la fin de cette année 2020.

En tennis de table, les Jocondiennes ont battu Issy-les-Moulineaux ce dimanche, 3-2 dans le cadre d’une nouvelle journée du championnat Pro Dames.