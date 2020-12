ReplayTouraine #51 – Des restaurants au Marché de Noël, la mairie de Tours en rouge, Soprano à Monts… Les 5 actus de la semaine

Et aussi la démolition d'un pont sur l'A10.

Pour une mise à jour sur l’actualité en Indre-et-Loire, on a inventé le ReplayTouraine. Les temps forts de la semaine résumés en 2 minutes, c’est ici chaque week-end. Voici l’édition du 12 décembre…

-----------------

1 – Un pont qui tombe en une nuit

Jeudi soir, l’A10 était fermée entre Monts et Sainte-Maure-de-Touraine car il fallait démolir un pont à Sorigny. L’ouvrage est devenu trop petit pour enjamber l’autoroute qui sera élargie en 2x3 voies d’ici 3-4 ans. L’opération a duré moins de 11h, de 20h à 7h, le temps notamment de faire venir trois grandes pelleteuses de 120 tonnes pour grignoter le pont, enlever à la fois le tablier et la pile centrale. Avant cette opération, un autre pont tout neuf a été construit à 20m de là, pour que le trafic du réseau secondaire ne soit pas interrompu. L’A10 fermera de nouveau lundi soir pour une opération similaire.

D'autres photos dans cet article.

2 – Pourquoi la mairie de Tours brille en rouge ?

A une époque, c’était pour rappeler la mémoire de Saint-Martin. Jusqu’à ce lundi 14 décembre, c’est pour une toute autre raison que l’Hôtel de Ville se voit illuminer de rouge Place Jean Jaurès. Avec les maires de Poitiers, Lyon ou Grenoble, Emmanuel Denis qui dirige la commune a choisi cette couleur pour alerter sur l’urgence climatique. 5 ans après le sommet COP21 de Paris qui avait débouché sur des engagements forts en faveur de la lutte contre le changement climatique, l’élu et ses collègues estiment que l’Etat n’en fait pas assez. Notamment en n’écoutant pas suffisamment les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat pourtant créée par Emmanuel Macron après le mouvement des Gilets Jaunes.

3 – Un marché de Noël pour les restaurants de Tours

Jusqu’au 20 décembre, les chalets du Marché de Noël de Tours sont ouverts les vendredis, samedis et dimanches pour acheter des cadeaux ou des gourmandises. On les trouve Place Châteauneuf, Place Anatole France, Place de la Résistance et Bd Heurteloup. A partir du 21 décembre, ils pourront être utilisés par des restaurants de la ville pour proposer des plats à emporter, et ce jusqu’au 31 décembre. Les restaurants paieront simplement le gardiennage nocturne du site. En milieu de semaine, 25 candidatures avaient déjà été déposées.

4 – La Ligue des Champions de volley à Tours

Impossible d’accueillir du public mais la Ligue des Champions a bien choisi Grenon comme camp de base cette semaine. 3 équipes se sont affrontées dans un tournoi avec pour objectif la qualification en quarts de finale. Il y avait Tours, bien sûr, mais aussi deux des meilleures équipes d’Europe : Pérouse et Civitanova, venues d’Italie. Les Turcs d’Izmir étaient également invités mais ont décliné à cause de cas de Covid dans leur effectif (du coup ils ont perdu leurs 3 matchs par forfait). Bilan de l’opération : un beau moment pour le volley, et deux défaites pour Tours (3-0 à chaque fois). Le TVB a tout de même engrangé de l’expérience et livré une copie honorable car il n’a pas été surclassé par ses adversaires.

5 – Soprano en ouverture de Terres du Son

L’édition 2021 de Terres du Son doit débuter le 9 juillet et se terminer le 11. Exceptionnellement, un concert a été rajouté le jeudi… Un concert de Soprano, programmé en association avec AZ Prod. Les places sont disponibles de façon indépendante à 39€ ou en combiné avec les pass du festival qui vient d’ouvrir sa billetterie. Le reste de la programmation est attendu plus tard…

BONUS – Le fait politique de la semaine

Mercredi 16 décembre il y a conseil municipal à Tours. Et on risque de beaucoup entendre l’opposition dont une de ses voix : Marion Cabanne, ancienne première adjointe du maire Christophe Bouchet d’octobre 2017 à juin 2020. Nous l’avons rencontrée, son interview est à lire sur 37 degrés.