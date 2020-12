StorieTouraine 11/12/20 - Série d’accidents en Touraine ; Fermeture de Celio à Chambray ; Nouvelle manif contre la loi sécurité globale...

Et de nouveaux spectacles reportés.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi...

------------

Série d’accidents...

Un homme de 39 ans a été gravement blessé jeudi soir après avoir perdu le contrôle de sa voiture et percuté un arbre sur la commune de Saint-Epain. Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés sur cette intervention. Ce vendredi matin, un véhicule militaire a heurté le péage de Veigné sur l’A85, faisant deux blessés dont un grave (un homme de 32 ans). Par ailleurs, il y a eu de gros bouchons à l’heure de pointe sur le périphérique de Chambray aux Deux-Lions en direction de La Riche car un camion-poubelle a perdu une roue...

Manifestation du samedi...

Pour la 3e semaine consécutive, un collectif de syndicats, de partis politiques et de citoyens appelle à défiler contre la loi sécurité globale et « la remise en cause des droits sociaux ». Le cortège partira de la Place de la Liberté à 14h30 avant de traverser le quartier du Sanitas, de rejoindre la gare puis la Place Jean Jaurès. Un défilé qui évite donc les principales artères commerçantes de la ville alors que l’on attend beaucoup de monde pour les courses de Noël.



« Le gouvernement profite de cette crise pour imposer ses réformes libérales et s’attaquer à nos libertés avec ses lois autoritaires et essaye de nous diviser avec des lois xénophobes. La loi de sécurité globale est l’instrument du pouvoir pour organiser son contrôle pernicieux contre toutes les aspirations démocratiques de la société civile. Elle doit être totalement retirée » peut-on lire dans le tract d’appel au rassemblement.

Fermeture de Celio...

La marque de mode homme va fermer 102 magasins en France ce qui va entraîner 400 suppressions de postes. Une des 4 boutiques d’Indre-et-Loire est concernée : celle d’Auchan Chambray qui emploie 4 personnes et se situe à proximité d’un autre point de vente à Ma Petite Madelaine. Les deux autres camps de base tourangeaux de la marque sont situés aux Atlantes et Rue Nationale à Tours.

Reports de spectacles...

Garou devait venir au Vinci de Tours le 22 janvier 2021, il faudra en fait attendre 10 mois supplémentaires avant de l’entendre chanter dans la salle du Palais des Congrès. Le concert est décalé au 2 décembre à 20h. Quant à l’humoriste Olivier De Benoist, il viendra à l’Espace Malraux de Joué le 14 avril 2021 au lieu du 18 décembre de cette année. Dans les deux cas les billets déjà achetés restent valables, vous pouvez aussi vous faire rembourser.

Les sports du week-end...

En tennis de table, le championnat de Pro B continue avec laS Tours qui reçoit Miramas à 19h (à huis clos). En baske,t l’UTBM accueille Chartres en amical à Monconseil. Quant au Tours Volley Ball, tout juste remis de la Ligue des Champions il va jouer à Ajaccio en Ligue A ce dimanche à 17h.