Pérouse était trop fort pour le Tours Volley Ball

Les Italiens ont dominé les Tourangeaux jeudi soir

Après Civitanova, Pérouse… Le défi était compliqué pour le TVB dans cette poule B de la Ligue des Champions. Trop compliqué même avec deux défaites 3-0 au final. 25-19, 25-22, 25-22 ce jeudi soir contre Pérouse.

Et pourtant les joueurs d’Hubert Henno n’auront pas démérité lors des deux rencontres. Ce jeudi soir encore, le TVB a montré par intermittences de très belles phases, faisant jeu égal avec Pérouse. Oui mais à ce niveau de la compétition et face à une des meilleures équipes européennes, il en faut encore plus pour espérer remporter la rencontre. En clair, il aurait fallu un TVB en sur-régime tout le match pour espérer un autre score.

En face, Pérouse n’a jamais véritablement tremblé, se reposant sur ses armes destructrices en attaque : le Serbe Atanasijevic (11 points), l’Ukrainien Plotnytskyi (13 points) et surtout l’international polonais d’origine cubaine Leon, réputé comme le meilleur joueur du monde, et auteur de 17 points ce jeudi sans que les Tourangeaux ne réussissent à le freiner.

Du côté tourangeau, notons la très belle partie de l’international marocain Zouheir El Graoui, auteur de 11 points et meilleur marqueur tourangeau. Belle confirmation au long de ces deux jours du potentiel de la doublette de centraux brésiliens Leandro et Montes. On regrettera juste une relation passeur (Coric)- pointu (Udrys) pas encore rodée. C’est certainement là le plus grand chantier qui attend le TVB, réussir à mettre en confiance son pointu biélorusse, arrivé il y a deux mois en remplacement du Brésilien Renan et qui peine encore à convaincre malgré un potentiel certain.

Mathieu Giua

Quelques images du match TVB-Pérouse :