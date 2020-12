StorieTouraine 10/12/20 – Procès aux assises pour le meurtre des Atlantes ; Manifestation à Avoine ; Gad Elmaleh à Tours en 2022…

Et plein de panneaux solaires en Sud-Touraine.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi.

Meurtre d’Ali Unlu…

Le chauffeur de bus Fil Bleu est mort en septembre 2018, roué de coups après un conflit pour une place de parking devant le centre commercial des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps. Deux frères de 23 et 27 ans sont en détention provisoire dans cette affaire et on apprend cette semaine qu’ils seront jugés aux assises l’année prochaine. Il faut rappeler que plusieurs demandes de remise en liberté conditionnelle ont été refusées par la justice depuis leur interpellation. Mais aussi qu’une reconstitution des faits a récemment été organisée sur le parking en question. Les deux accusés risquent jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un dossier sensible car il y a eu aussi eu des menaces de vengeance vis-à-vis de ces deux hommes.

Manifestation à Avoine…

Ce jeudi après-midi dès 13h, des salariés de la centrale nucléaire d’Avoine-Chinon ont manifesté dans les rues de la commune pour dénoncer le projet de restructuration de l’entreprise EDF baptisé Hercule. Il prévoit de diviser la société en plusieurs branches et de l’ouvrir aux actionnaires privés. Les personnels mobilisés craignent notamment une hausse des factures. C’est la troisième fois en 15 jours qu’ils protestent contre cette éventualité, des actions ont également eu lieu un peu partout en France.

Pas d’éoliennes mais des panneaux solaires…

La Touraine reste le seul département d’Indre-et-Loire sans éoliennes mais on y voit le développement de plusieurs projets de parcs photovoltaïques (l’énergie solaire). Pas moins de 12 nouvelles implantations envisagées par la communauté de communes Loches Sud Touraine sur le toit de la nouvelle gendarmerie de Loches, la maison médicale de Saint-Flovier ou encore des bâtiments de Preuilly-sur-Claise, Genillé, Ligueil, Tauxigny, Chemillé-sur-Indrois et Beaumont-Village. Un appel a été lancé pour que les entreprises intéressées se manifestent si elles souhaitent louer les lieux. Les panneaux solaires en question devraient entrer en service courant 2021.

Report de Gad Elmaleh…

L’humoriste devait venir à Tours le 19 janvier 2021. Ce sera finalement le 20 janvier 2022. Les billets déjà achetés restent valables pour la nouvelle date, il est également possible de se les faire rembourser auprès de l’entreprise qui vous les a vendus.