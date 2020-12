Volley : le TVB tombe la tête haute contre Civitanova

Pour son premier match européen de la saison

Le Tours Volley Ball faisait son entrée dans la Ligue des Champions ce mercredi soir dans une salle Grenon tristement vide pour cause de Covid-19. Face aux Tourangeaux se dressaient l’équipe italienne Lube Civitanova, vainqueur de la compétition en 2019 et certainement l’équipe la plus complète actuellement sur la scène européenne.

Si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire que les joueurs d’Hubert Henno ont été à la hauteur de la tâche, avec un match plein, jouant fièrement sa chance. Si on regarde le verre à moitié vide, on pourra regretter que les Tourangeaux n’aient pas réussi à remporter un set pour faire réellement douter la Lube.

Un peu à l’image du match contre Pérouse la saison dernière à domicile (que le TVB retrouvera ce soir toujours à Grenon), le TVB a eu sa chance dans ce match, notamment en début de 3e set où il a pris les devants au score, mais s’est heurté à son plafond de verre. Les matchs de très haut niveau se jouent souvent sur des détails et hier soir ces derniers, notamment sur les fins de sets, ont été en faveur de Civitanova et de son capitaine Juantorena, auteur de 21 points et élu logiquement homme du match.

Score final 3-0 : 25-22, 25-23, 25-23. 7 petits points d’écarts qui font la différence et malgré tout, l’impression pour le TVB d’avoir été à la hauteur de l’événement. Deuxième acte ce soir contre Pérouse.

Mathieu Giua

Quelques images de la rencontre :