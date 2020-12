[#MIAM] On a goûté les gourmandises du Fournil de l’O

Y’a du niveau.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité gastronomique en Indre-et-Loire.

C’est une boulangerie qui est un peu à contre-courant : ouverte seulement 4 jours par semaine dont 3 après-midis de 15h30 à 20h (mardi, jeudi, vendredi) et une fois le matin (les samedis de 8h à 13h30). Le Fournil de l’O s’est installé il y a quelques mois Rue Courteline (près des alles et de la Place de la Victoire) et il n’y a pas que ses horaires d’accueil qui en font un commerce singulier… Ici on affiche la couleur : pain au levain naturel et recettes originales. La baguette blanche ou même la tradition ne sont pas la star, on craquera plutôt pour un pain semi-complet raisin-noisettes ou grand épeautre, voire même un pain complet danois (lin, tournesol, flocons d’avoine).

Ajoutons que la maison fait des pains sans gluten : riz complet, riz-sarrazin-châtaigne ou maïs. Et des curiosités comme une tourte de seigle auvergnate ou un pain d’épices au levain de miel.

On décide donc d’y faire un tour en fin de journée, après avoir constaté qu’il y a souvent la queue devant la porte (le magasin n’est pas très grand mais bien achalandé). Pour commencer, on demande un bon gros cookie (2€75) en optant pour une recette fruitée pas trop sucrée mais bien gourmande, pas bourrative (et qui se conserve très bien 24h, on a attendu le lendemain pour la dégustation ce qui n’a posé aucun problème).

C’était aussi l’occasion d’acheter de quoi dîner et le feuilleté pomme de terre nous faisait de l’œil… On a pris une « petite » part (6€) bien généreuse, elle peut convenir à deux personnes si on l’accompagne d’une salade. La pâte feuilletée était excellente, bien fine, croustillante, et elle ne se déstructure pas dans tous les sens quand on la coupe. Les pommes de terre bien fondantes mais toujours fermes accompagnent bien cette spécialité. Pour le dessert, on a demandé une brioche au raisins secs (2€20), dense sans que ce soit écœurant, bien garnie, généreusement beurrée…

En dépit de prix qui peuvent paraître un peu élevé pour certaines bourses, la qualité est au rendez-vous, l’accueil jovial et le choix conséquent. Ainsi, si les spécialités d’Alsace vous manquent cette année, Le Fournil de l’O fait aussi du Kugelopf.