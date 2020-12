StorieTouraine 09/12/20 – Importante saisie de drogue à la Rabière ; Série de décès Covid à Ballan ; La mairie de Tours illuminée en rouge…

Et un succès pour le tennis de table tourangeau.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi.

Saisie de drogue…

Après plusieurs mois d’enquête, la police tourangelle et le parquet annoncent avoir stoppé un trafic de drogue qui irriguait le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours. 80kg de résine de cannabis ont été saisis ainsi que de la cocaïne, 15 000€ en liquide, des armes et des véhicules. 4 personnes ont été interpellées. Le tout samedi 7 novembre. Puis 3 autres à la fin du mois dernier. 6 suspects sont désormais en détention provisoire, le 7e sous contrôle judiciaire.

Point Covid…

Nouveau bilan de l’intrusion du coronavirus dans l’EHPAD La Maison de Beaune à Ballan-Miré… 68 résidents infectés sur 116 et 17 décès depuis un peu plus d’un mois. 2 personnes restent hospitalisées. A noter aussi que l’épidémie semble jugulée depuis ce week-end : plus de nouveaux cas détectés. Selon le dernier bilan de l’ARS, 95 personnes sont hospitalisées en service de médecine en Indre-et-Loire, 33 autres en réanimation. 3 nouveaux décès ont été recensés en 24h soit désormais 202 pour la seconde vague qui a débuté en septembre. En revanche le nombre de nouveaux cas reste faible 460 en 7 jours, 5,4% de tests positifs.

Pourquoi la mairie de Tours est toute rouge ?

Jusqu’au 14 décembre, les mairies de Tours, Poitiers, Lyon ou Grenoble vont briller en rouge afin d’alerter sur l’urgence de mener des actions en faveur du climat. « Il y a 5 ans, en signant l’Accord de Paris issu de la Cop21, la France s’est fixée comme objectif commun avec les 194 autres signataires de maintenir l’évolution du climat dans une hausse inférieure à 2 degrés. Le 12 décembre 2015, l’espoir était immense. Aujourd’hui, le mépris affiché par le Gouvernement pour les travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat est la trahison faite à cet engagement. Nous ne pouvons pas perdre 5 ans de plus. Le chemin est encore long » écrivent les maires des communes concernées.

Tennis de table…

3e match en moins d’une semaine pour la 4S de Tours qui a battu Nantes 3-1 ce mardi en Loire Atlantique. De bonne augure après la défaite contre Thorigné-Fouillard dimanche. Rappelons que les pongistes tourangeaux avaient gagné à Metz vendredi.