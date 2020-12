[En vitrine] 10 commerces de Tours pour trouver les meilleurs cadeaux de Noël

Vaisselle, livres, mode ou créations locales.

[En vitrine] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à l’actualité commerciale en Indre-et-Loire.

Le mois de décembre est officiellement lancé, et avec lui la course aux cadeaux en vue des fêtes de fin d’année sachant qu’il faut trouver pour les enfants, la famille, les amis, et parfois même pour les collègues. Si vous voulez vous démarquer, voici un petit guide forcément non exhaustif de boutiques tourangelles où vous pourrez trouver votre bonheur, parfois à moins de 5€.

Le Chaudron Magique

Une boutique de sorcellerie où vous trouverez de quoi faire plaisir aux petits et grands fans d'Harry Potter pour ce Noël. C'est à découvrir Rue des Trois Ecritoires.

Epicerie Dejault

Après plusieurs expériences dans le domaine en Touraine (notamment à la Balade Gourmande Place du Grand Marché), François Bonhomme a pu ouvrir sa propre échoppe en juin dernier. Rillettes de poissons de Loire, terrine de géline de Touraine, pigeon de Racan... Les étals de mets et vins sont sélectionnés avec soin par cet amoureux du terroir.

François Bonhomme explique avec passion l’histoire de chaque bouteille entreposée sur les étagères. Le fondateur de l’épicerie a mis l’accent sur les cépages rares. Grolleau, pineau d’Aunis, Fié gris, Orbois sont peu connus et pour cause : peu d’hectares de ces vignes sont cultivés dans la région aujourd’hui.

La Vagabonde

Tout le mobilier a été chiné, et les livres reflètent la personnalité de cette passionnée des mots, entre nouveautés, grands classiques (Camus, Ellroy) ou découvertes locales. « J’aime bien qu’on me surprenne, sortir des sentiers des battus. Et les livres engagés » raconte la libraire notamment captée par les phrases de l’Italienne Elena Ferrante.

Nolwenn Lavanant

l y a le grand manteau rose ou le petit sweat blanc… Mais aussi de beaux habits couleur crème. Au total une vingtaine de modèles et une bonne cinquantaine de pièces si l’on compte toutes les tailles. Il s’agit de la première collection de prêt à porter de Nolwenn Lavanant. L’originalité se trouve dans les détails (un cordon doré ou un foulard en guise de ceinture) mais aussi via le mélange des matières (taffeta et velours, taffeta et cachemire, sweat et organza…).

Bientôt doublé par un site de vente en ligne, le magasin de Tours est pensé comme un lieu de rencontre plus qu’une boutique où l’on vient fureter lors d’une session shopping.

Maison Paon

À deux pas des Halles, une devanture sobre avec une écriture blanche à la typographie du Magazine Elle nous indique la Maison Paon. Ici, on ne se dit pas concept store mais boutique d’art de vivre. Dans ce petit cocon à la décoration épurée et aux murs blancs et bleus, Floriane Coherier a mis tout en oeuvre pour qu’on se sente bien. Une boutique avec son coin cosy où l'on déguster les cafés de Maison Gramm. On y retrouve aussi les cookies de Quand Julie Pâtisse sur la table basse.

Sur le mur on aperçoit les créations florales de Domitille, sur l’étagère les ceintures de la marque nantaise Faguo, des bibelots pour la maison, des plaids pour les soirées d’automne et des petits carnets pour cette semaine de rentrée.

Les Matins Blancs

Entre la Place Jean Jaurès et la Place Michelet, au 22 Avenue de Grammont, une boutique avec du linge de lit, des serviettes, des peignoirs… Accueil souriant, produits variés et colorés. Ethiques surtout : fabriqués en France ou en Europe (Allemagne et Portugal par exemple). Possibilité de faire broder des serviettes pour un cadeau personnalisé.

Moko

Voilà une autre boutique qui met en valeur les créations françaises. Située dans la première partie de la Rue Colbert (N°29) ce concept-store rassemble de la vaisselle, des bougies, des tote-bags, des vêtements, de la lingerie… Des objets inventifs et originaux.

Gustave et Augustine

Dans la série des concept-stores à prénoms, on vous présentait Constance. Mais dans la ville les hommes connaissent surtout Gustave. Attention ! La boutique a récemment déménagé au 48 Rue des Halles. Dans les rayons : des rhums arrangés, de jolies bougies, des chemises, des chaussettes, des caleçons (avec la fameuse marque Le Slip Français), des casquettes, des chaussures, des bouquins… Des produits de qualité dans un univers boisé que l’on retrouve aussi Place Châteauneuf, dans l’ancien camp de base de Gustave. Désormais place à Augustine, concept-store avec des vêtements, des alcools, des bougies et autres produits pensés pour la clientèle féminine.

Stand 17

Rue du Grand Marché, c’est probablement l’une des plus belles boutiques de la ville. Parce qu’elle dispose d’une cour intérieure, mais aussi parce que c’est un endroit où l’on peut prendre le thé. Ici se mélangent compositions florales (par exemple pour décorer vos tables de fêtes) et objets chinés qui sont tous à vendre : lampes, tabourets, vaisselle, chaises, masques, canapés, buffet, porte-manteaux… Les nouveautés sont régulièrement présentées sur le compte Instagram du magasin, tenu par un couple. Dans le même esprit, on vous conseille également de passer chez Nanza Rue Blaise Pascal.

PassePasse Store

C’est le dernier né des disquaires tourangeaux, Rue des Trois Pavés Ronds, dans le Vieux-Tours. Boutique tenue par un spécialiste connu sous le nom de DJ Unverse. Il rassemble plein de vinyles d’artistes de renommée internationale ou tourangelle, un espace d’écoute (avec fauteuils confortables) ou encore des goodies.