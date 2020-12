[En vitrine] A Tours, la boutique cachée qui va vous aider à préparer Noël…

Avec des cadeaux que vous ne trouverez pas ailleurs.

Les fourmis résistent au coronavirus. Et une espèce en particulier : La Fourmi Baladeuse. Elle est particulière car elle ne sort de son terrier que deux fois par an, et pas sur le même territoire… L’été, à Chinon. En décembre, à Tours.

La Fourmi Baladeuse c’est une boutique éphémère d’artistes et d’artisans locaux pour inciter le public à découvrir leur travail et faire de jolis cadeaux. Elle installe ses affaires dans un local vide quelques semaines histoire de créer l’événement, de susciter la curiosité… L’an dernier, dans sa transhumance d’avant Noël elle avait élu domicile Place de la Victoire… Pour 2020, elle a failli ne pas trouver de nid douillet à cause du confinement. Mais elle a quand même dégoté un petit coin de paradis dans le Vieux-Tours, au N°11 de la Rue du Petit Saint-Martin.

Pour une fois, il ne s’agit pas d’un commerce inoccupé mais d’un atelier transformé en magasin. Mélanie Lusseault a fait de la place pour accueillir son travail et celui de 5 copains et copines…

Des tableaux, de la vaisselle, des cahiers de coloriage pour enfants, des bijoux, des tote bags… On trouve un peu tout ça à La Fourmi Baladeuse, les premiers prix commencent à 5€, et on peut trouver pas mal de choses à moins de 20€ selon ce qu’on cherche. Pour vous aider à en savoir plus sur le travail artisanal ou artistique réalisé, il y a toujours un membre de l’équipe en permanence. Cela peut être Valérie Gritte, Lisa Desbureaux, Eric Geffroy, Réglisse Vert ou l’Atelier Mer Made.

Pour tout ce petit groupe, cette opportunité de vitrine pour les fêtes, même moins volumineuse que d’habitude, est un bon moyen de terminer une saison 2020 compliquée en raison des confinements successifs… En leur rendant visite vous pouvez donc faire des cadeaux originaux et soutenir la création tourangelle. La boutique est ouverte 7 jours sur 7 jusqu’au 24 décembre avec une nouveauté 2020 : à partir du 15 décembre, 7 créateurs et créatrices auront également un point de vente au Printemps, Rue de Bordeaux. Le grand magasin leur prête l’espace du Café actuellement fermé pour exposer leur travail… Pour en savoir plus, direction la page Facebook de La Fourmi Baladeuse.