CARTE PARTICIPATIVE : Marchés, concerts, ateliers ouverts… Les animations de Noël maintenues en Indre-et-Loire

Malgré le coronavirus.

Ce n’est pas un Noël comme les autres cette année en Indre-et-Loire : même avec l’allègement des restrictions sanitaires au-delà du 15 décembre il n’est pas simple d’organiser des événements festifs en cette fin d’année… De très nombreux marchés de Noël ont été annulés de même que des animations recevant habituellement la visite du Père Noël.

Cela dit, certaines communes ont décidé de maintenir quelques festivités en s’adaptant à la situation et aux consignes gouvernementales… C’est le cas de la ville de Tours qui a divisé en 4 son Marché de Noël habituel pour l’éclater sur 4 secteurs et ainsi réduire les attroupements. Joué-lès-Tours, Fondettes ou Amboise ont également choisi de garder un certain esprit de fête…

Pour découvrir le programme dans les différentes communes tourangelles, Info Tours vous propose une carte qui sera actualisée au fil des jours et des informations qui nous parviendront. Vous organisez un événement qui a pour thème les fêtes de fin d’année ou vous avez repéré quelque chose dans votre commune ? Signalez-le par mail ([email protected]) et nous envisagerons de l’ajouter à cette liste.