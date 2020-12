StorieTravaux 06/12/20 – L’A10 fermée pour casser 2 ponts en Indre-et-Loire

Et les autres chantiers de la semaine.

Chaque dimanche, la StorieTravaux vous permet de faire un point complet sur les différents chantiers annoncés dans les prochains jours en Indre-et-Loire afin d’éviter une grosse surprise si vous tombez sur une déviation. Voici ce qui vous attend à partir du 7 décembre.

A10 :

Deux ouvrages franchissant l’autoroute A10 vont être successivement déconstruits, à quelques jours d’intervalle : dans la nuit du 10 au 11 décembre pour le pont situé à Sorigny ; du 14 au 15 décembre pour celui de Villeperdue. Ces opérations techniques et minutieuses nécessiteront de fermer temporairement l’A10 dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Monts-Sorigny (n°24.1) et de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) au cours de ces deux nuits, de 20h à 7h le lendemain. Des itinéraires de déviation sont mis en place. Ce chantier est organisé dans le cadre du projet d’élargissement de l’autoroute qui va passer en 2x3 voies jusqu’à Ste-Maure-de-Touraine. A noter que les ponts remplaçant les ouvrages à détruire sont déjà opérationnels donc il n’y aura pas de conséquence pour les véhicules qui circulent sur les petites routes (à part des fermetures nocturnes en même temps que celles de l’A10).

Au total, 10 ponts doivent ainsi être démolis de Veigné à Ste-Maure. Il en reste 6 car ceux de Monts et Villeperdue sont déjà tombés.

Toujours sur l’A10 :

Durant 4 nuits, lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 décembre, entre 20h et 7h : fermeture de l'aire de services "Sainte-Maure-de-Touraine" située entre les échangeurs Monts-Sorigny (n°24.1) et Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Paris. Fermeture de l'aire de services "La fontaine Colette" située entre les échangeurs Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et Monts-Sorigny (n°24.1), en direction de Paris.

Joué-lès-Tours :

En raison de travaux rue de l’Epan lundi et mardi, les arrêts Fromental, ADAPEI de l’Epan, Tourmaline et L’Epend ne sont pas desservis par la ligne C3 du réseau Fil Bleu. Vous devez vous reporter à l'arrêt Carré, situé rue de la Carré ou à l’arrêt Chaumette, situé rue Gustave Eiffel.