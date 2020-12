[Coup de pouce] A Tours, le Musée du Compagnonnage a besoin d’aide

Il lance une campagne de mécénat.

[Coup de pouce] c’est la rubrique d’Info Tours pour soutenir des initiatives locales.

-------------------

Le Musée du Compagnonnage devrait bientôt rouvrir ses portes en haut de la Rue Nationale à Tours… Il abrite de splendides objets réalisés par les Compagnons au fil des siècles (métiers de la pierre, du bois, du cuir, du métal, des textiles mais aussi dans le domaine de la gastronomie)… Le visiter c’est l’occasion de découvrir l’histoire du travail manuel en France, pays qui compte environ 12 000 Compagnons aujourd’hui (eh oui les traditions se perpétuent). Afin de préserver ses collections, l’établissement cherche à restaurer une partie des œuvres présentées au fil de ses allées. Une opération pour laquelle il faut des fonds venus de l’extérieur…

Les œuvres en question, présentées comme « uniques », datent du XIXe siècle : ce sont des aquarelles, des lithographies et huiles sur toiles appelées Conduites des Compagnons représentant par exemple les Compagnons au cours de leur Tour de France, étape qui dure plusieurs années et qui marque la fin de leur formation pour découvrir les spécificités du terrain au fil des régions.

La restauration de ces dessins « permettra à la fois d’assurer la sauvegarde de ces iconographies allégoriques et symboliques, mais aussi de les mettre en lumière : elle sera suivie d’une campagne de numérisation et d’une exposition » explique la direction du musée qui met donc en place un financement participatif accessible aux particuliers et aux entreprises en association avec la Fondation du Patrimoine, organisme spécialisé dans le soutien de ce type de projet de mécénat. 53 000€ sont nécessaires. Les personnes participantes pourront bénéficier d’un accès à la future exposition en avant-première ainsi qu’à une rencontre avec l’équipe de restauration afin de les remercier pour leur engagement.

Vous pouvez faire un don en ligne via ce site et trouver plus d’infos comme un bon à renvoyer par courrier sur www.museecompagnonnage.fr. La campagne de restauration devrait débuter au printemps 2021, la numérisation est prévue en 2022 et l’expo dans la foulée.