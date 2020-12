StorieTouraine 05/12/20 – Un homme de 28 ans recherché à La Riche ; Accusations contre un élu de Ste-Maure ; Le dernier bilan Covid…

Et les sports du week-end : volley, basket, tennis de table.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi…

------------

Appel à témoins…

La police tourangelle cherche des témoignages permettant de retrouver un homme de 28 ans disparu jeudi. El Mehdi Ben Chaad vit à La Riche, son absence est jugée inquiétante. Il mesure 1m75, a des yeux marrons, des cheveux courts et noirs et porte un survêtement. Pour transmettre des infos : 02 47 33 80 69.

Un élu accusé de viol et agressions sexuelles…

D’après La Nouvelle République, Florent Jacquette qui occupait les fonctions d’adjoint au maire en charge de l’éducation depuis 2014 à Sainte-Maure-de-Touraine a récemment démissionné de ses fonctions. Selon le quotidien, il se trouve au cœur d’une affaire de viol et d’agressions sexuelles avec victimes mineures : il a été mis en examen en octobre, après deux plaintes déposées il y a un an. Les faits remonteraient eux à une vingtaine d’années et se seraient produits à Sainte-Maure. Son départ de l’exécutif municipal devrait être officialisé mardi lors du prochain conseil de la commune.

Point Covid…

Du 24 au 30 novembre, un peu plus de 5 000 tests Covid ont été réalisés en Indre-et-Loire, donnant 464 résultats positifs soit 9,2%. Le taux d’incidence – le nombre de cas pour 100 000 habitants – est largement retombé : 76 et 78 dans le territoire de Tours Métropole. 77 personnes positives au coronavirus restent hospitalisées dans le département, ainsi que 32 personnes en réanimation. 180 personnes sont mortes à cause de l’épidémie depuis le 1er septembre.

Report d’exposition…

Avec la crise sanitaire on ne décale pas uniquement les spectacles, on change également des dates d’expos. C’est le cas pour Tours qui attendra avant de revenir sur le 100e anniversaire du Congrès de Tours, grand événement politique de la fin de l’année 1920 qui a marqué la fondation du Parti Communiste Français. L’exposition qui devait se dérouler ces jours-ci débutera finalement le 20 novembre 2021. Si le sujet vous intéresse vous pouvez tout de même vous renseigner en ligne avec une expo virtuelle sur le site https://magazine.tours.fr.

Volley…

La semaine prochaine Tours accueille un tournoi de Ligue des Champions… Mais avant ça il y a un match du championnat de Ligue A à négocier ce samedi contre Cambrai, également au Palais des Sports (toujours à huis clos vu les conditions sanitaires). Le coup d’envoi est prévu à 18h et vous pourrez voir le match gratuitement sur www.lnvtv.com.

Basket…

Ce vendredi l’UTBM disputait un nouveau match amical à Poitiers… Les Tourangeaux avaient battu cette équipe de Pro B à domicile fin novembre, cette fois ils ont perdu de 4 points (86-82). Un match qui a permis de tester les deux dernières recrues du club : Jérémy Bichard et Thomas Smallwood.

Tennis de table…

Un bon début de week-end pour les Tourangeaux de la 4S qui sont allés battre Metz ce vendredi, 3-1 dans le cadre du championnat de Pro B. Prochaine rencontre ce dimanche à 16h contre Thorigné-Fouillard.