Pour 2021, Aucard de Tours parodie... « Les Feux de l’amour »

Le festival a même une affiche romantique.

Les slows vont-ils remplacer les pogos sur la plaine de la Gloriette ? Est-ce qu’on aura le droit de se rouler des pelles au mois de juin ? Est-ce que l’appli Tinder va parrainer l’événement ? Voilà au moins trois questions qui méritent d’être posées en découvrant les dates et l’annonce de la 35e édition d’Aucard de Tours, le festival que Radio Béton organise chaque année du côté des Deux-Lions. Enfin, chaque année... Pas en 2020 à cause d’un foutu virus.



Pas dénuée d’humour, l’équipe de l’événement a décidé de se moquer des éléments... Alors que la tenue de festivals reste conditionnée à l’évolution de la pandémie, à l’efficacité des vaccins et des mesures sanitaires, des rebondissements ne sont pas à exclure dans les prochains mois. Sentant le vent venir, les organisateurs ont décidé que le thème d’Aucard 2021 serait « Les Feux de l’amour, saison 35, épisode 2 ».



Justification trouvée sur l’événement Facebook : « pas des lapereaux de 3 semaines, le festival planche sur des mesures concrètes pour se parer aux éventuelles mesures sanitaires. Réduction importante de la jauge, mise en place de dispositifs pour protéger le public et les bénévoles, rien ne sera laissé au hasard tout en gardant une expérience festivalière optimale ! » Habituellement, Aucard réunit 4 000 personnes par soir sous ses deux chapiteaux, dans les bars et poins d’intérêt annexes. Qu’en sera-t-il du 8 au 12 juin - les dates annoncées du festival ? Beaucoup trop tôt pour le dire.



En tout cas, ce thème romantico-chic peut surprendre pour un festival aussi déjanté. Il faut naturellement le prendre au 12e degré, et on a déjà hâte de voir à quoi ressemblera la déco ou les costumes des bénévoles mobilisés. C’est aussi un pied de nez décalé à la situation forcément délicate car il faut rappeler que l’événement a déjà souffert d’une quasi annulation totale en 2016 à cause des inondations qui ont transformé la Gloriette en lac à cause de très fortes pluies. Deux éditions aussi perturbées en 5 ans, c’est quand même un sérieux handicap amené à fragiliser la structure et les finances.



Alors pour soutenir dès à présent Aucard de Tours... vous pouvez déjà prendre vos pass 5 jours sur le site https://billetterie.radiobeton.com. Il faudra tout de même attendre un peu pour connaître la prog’.

La réalisation de l'affiche est signée par les Tourangeaux de SUPERSONIKS;