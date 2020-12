StorieTouraine 04/12/20 - Appel à la vigilance à Ballan-Miré ; 19 collégiens intoxiqués à Neuvy-le-Roi ; Action anti-Amazon à Tours...

Et les visites interdites à l’hôpital d’Amboise.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi...

------------

Appel à la vigilance...

A Ballan-Miré, le service petite enfance appelle parents et ados à la vigilance après une tentative d’agression à un arrêt de bus de la commune : un homme voulait faire monter une adolescente dans sa voiture. Tentative finalement infructueuse. La mairie appelle les familles à signaler tout fait suspect à la gendarmerie et qu’il ne faut jamais monter dans la voiture d’inconnus.

Intoxication au chlore...

19 collégiens de Neuvy-le-Roi qui participaient à un cours de sport à la piscine de Château-du-Loir ont été incommodés par le chlore, ce produit utilisé pour traiter l’eau. Ils ont déclaré des maux de tête et des maux de ventre. 6 élèves sont indemnes, 13 autres sont en « urgence relative » d’après les pompiers mais aucune hospitalisation nécessaire. 18 secouristes ont participé à l’intervention.

Action anti-Amazon...

Ce vendredi c’est le Black Friday - cette grosse action de promotions d’avant Noël. A cette occasion les militants d’ANV-COP21 (organisation qui se bat pour plus d’actions politiques en faveur du climat) ont érigé des murs de cartons devant les permanences des députés tourangeaux Fabienne Colboc et Philippe Chalumeau à Joué et à Tours. Ils estiment que la politique du gouvernement favorise les entreprises comme Amazon. « Alors qu’une étude sortie aujourd’hui révèle que le e-commerce détruit massivement desemplois en France et dans le reste de l'Europe, Emmanuel Macron refuse toujours derespecter la demande de la Convention Citoyenne pour le Climat d’instaurer un moratoiresur les entrepôts de e-commerce pour stopper leur expansion » explique le collectif. (Photo : Fabrizzio Tommasini).

Suspensions de visites à l’hôpital d’Amboise...

Les chiffres baissent mais le coronavirus n’a pas disparu... La preuve : il s’est infilitré dans plusieurs services de l’hôpital d’Amboise et la direction y suspend les visites pour éviter une diffusion de l’épidémie. Cela concerne la médecine A, les soins de suite et de réadaptation. Il est toujours possible de venir en périnatalité ou de rendre visite à des personnes en fin de vie.

Tennis de table...

Dans le cadre du championnat de Pro B la 4S Tours se déplace à Metz ce vendredi et recevra Thorigné-Fouillard dimanche. Les deux matchs se déroulent en peu de temps car la rencontre contre les Bretons a été reportée après un cas Covid suspect dans les rangs de la formation tourangelle. Finalement, le test s’est révélé négatif. La rencontre prévue à Tours débutera à 16h mais à huis clos.

Spectacle à venir...

Jeff Panacloc viendra au Parc Expo de Tours le 18 mars 2022. Les places sont en vente.