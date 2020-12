StorieTouraine 03/12/20 – Réactions tourangelles à la mort de Giscard ; Nouveau projet pour l’ESCEM ; Manif à la centrale de Chinon…

Et le programme du TVB en Ligue des Champions.

Pour tout savoir de l’actu tourangelle en un clin d’œil lisez la StorieTouraine… Voici l’édition de ce jeudi.

Hommages à Valéry Giscard d’Estaing…

L’ancien président de la République est mort mercredi soir à 94 ans, des suites du Covid-19 et près de deux semaines après avoir passé quelques jours au CHU Trousseau de Chambray-lès-Tours. Celui qui venait tout juste de sortir son 5e roman s’est éteint dans sa résidence d’Authon dans le Loir-et-Cher, commune dans laquelle il avait émis le souhait d’être inhumé.

Les hommages de personnalités locales sont nombreux : « Il laisse le souvenir d’un homme d’Etat engagé au service de la France et de l’Europe » dit le député LREM amboisien Daniel Labaronne. Les drapeaux de la ville de Château-Renault sont en berne et le conseil municipal respectera une minute de silence ce jeudi soir. « Il a mené des réformes courageuses » retient le président LR du Conseil Départemental Jean-Gérard Paumier. C’était « un visionnaire inspiré qui a préparé la France au monde d’après » selon la sénatrice LR Isabelle Raimond-Pavero. « Je souhaite rendre hommage à un homme qui s'est, notamment, battu avec Simone Veil pour les droits des femmes grâce au divorce par consentement mutuel et la loi sur l'interruption volontaire de grossesse » écrit la députée UDI Sophie Auconie.

Procès Le Scouarnec…

L’ex chirurgien qui a exercé à Loches comparait devant les assises de Charente-Maritime pour 4 viols et agressions sexuelles sur des enfants il y a une trentaine d’années, dont trois en Touraine. 15 ans de réclusion criminelle ont été requis à son encontre ce jeudi. Ce n’est que le 1er procès qu’il doit affronter, car on estime qu’il a fait près de 300 victimes.

Du changement à l’ESCEM…

L’école de commerce de Tours située dans le quartier des Fontaines va être reprise par le groupe Excelia basé à La Rochelle. Son objectif est que le campus tourangeau atteigne 1 200 étudiants à l’horizon 2025 contre un peu plus de 500 actuellement (dont une partie à Orléans). Une nouvelle étape pour l’établissement d’enseignement supérieur qui souffre depuis l’échec du projet France Business School il y a quelques années… Excelia était déjà impliqué dans le contrôle de l’Escem avec le réseau GES, cette fois l’entreprise prend le contrôle en solo.

Action à la centrale de Chinon…

Une semaine après un mouvement de grève suivi par 600 salariés, la CGT appelait à un rassemblement devant l’entrée du site de production d’électricité d’Avoine. Une quarantaine de personnes étaient présentes dès 7h ce jeudi matin, pour accueillir un haut dirigeant d’EDF en visite sur les installations. Objectif : lui dire tout le mal qu’ils pensent du projet Hercule qui envisage de diviser l’entreprise en deux… Il y aurait une partie pour la production d’électricité 100% publique et une autre axée vente et ouverte à la privatisation. Les salariés mobilisés sont contre. La direction a défendu ce choix estimant que c’était notamment une solution pour éponger les grosses dettes de l’entreprise.

Programme du TVB en Ligue des Champions…

Le club retrouve la compétition européenne la semaine prochaine dans un contexte particulier… En raison de la crise sanitaire, la phase de poule ne se fait plus avec des matchs aller-retour dans les différentes villes participantes mais via deux tournois de 72h, avec un match par jour et par équipe. Tours accueille l’un de ses tournois du 8 au 10 décembre, évidemment à huis clos car nous sommes toujours en confinement. Mardi le TVB sera opposé aux Turcs d’Izmir, mercredi à Civitanova – une des meilleures équipes du continent européen – et jeudi à une autre formation italien : Pérouse. Le premier match est à 18h, les deux autres à 20h30.