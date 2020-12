La tradition résiste au Covid : les pompiers d’Indre-et-Loire vont distribuer leurs calendriers

A partir du 15 décembre.

Ils n’ont pas pu organiser les bals du 14 juillet, ni les traditionnelles cérémonies de la Ste-Barbe en fin d’année… Le championnat de rugby est par ailleurs reporté à 2021. Comme beaucoup d’entre nous les pompiers d’Indre-et-Loire ont passé une année 2020 sans festivités. Heureusement il leur reste la traditionnelle distribution des calendriers : c’est confirmé, elle aura bien lieu dans tout le département.

« Nous travaillons actuellement sur les modes de distribution » explique Raphaël Lorillou, le président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers. La Touraine compte 70 centres de secours et 69 amicales : « Nous nous sommes réunis en visio et nous avons convenu de reprendre nos tournées dès la fin du confinement à partir du 15 décembre, et sans doute jusqu’à la fin du mois de janvier. » Une nouvelle attendue : « On commençait à avoir des appels au 18 pour savoir si les pompiers allaient bien passer cette année. » Un mauvais réflexe car le 18 c’est un numéro d’urgence qu’il ne faut surtout pas composer pour un autre motif.

Evidemment, cette campagne des calendriers va se faire en respectant les gestes barrières contre la Covid-19 donc « avec masque et gel hydroalcoolique. »

Dans certaines villes comme Tours, les pompiers ne sonneront pas directement à la porte pour éviter les contacts physiques. A la place ils distribueront 60 000 calendriers dans les boîtes aux lettres avec des enveloppes préaffranchies dans lesquelles vous pourrez déposer un chèque à l’ordre de l’Amicale. Vous y trouverez également un lien renvoyant vers une collecte en ligne si vous préférez donner par Internet. En revanche dans les petits villages, les soldats du feu continueront de venir voir la population directement : « Ça reste important d’aller au contact. On a une vraie volonté de pouvoir ressortir et rencontrer le public » précise Raphaël Lorillou.

Des visuels enfantins ou en hommages aux héros de la crise Covid

Chaque année, les pompiers tourangeaux distribuent pas moins de 100 000 calendriers dans le département dont 30 000 à Tours. L’argent récolté sert à financer des repas entre soldats du feu, ces cadeaux de Noël pour leurs enfants ou d’autres activités associatives.

Précisons que chacune des 69 amicales du département a son propre calendrier personnalisé. Cette année beaucoup d’entre eux rendront hommage aux personnes en première ligne pendant la crise sanitaire, d’autres nous promettent des visuels assez enfantins. Ce qui est sûr, c’est que vous y découvrirez toujours le nom et la signature du président de l’amicale de votre secteur, et en général l’autographe du chef de centre. Un rempart contre les arnaques souvent nombreuses…

Olivier Collet