StorieTouraine 02/12/20 - Cluster Covid à Ambillou ; Fermeture pour travaux sur l’A10 ; Le concert de Kids United reporté...

Et la Banque Alimentaire publie le bilan de sa collecte 2020.

La StorieTouraine est un résumé des temps forts de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi...

Point Covid...

A Ambillou, le foyer qui accueille des personnes en situation de handicap déplore 39 cas d’infections au nouveau coronavirus parmi ses 51 résidents. Une femme de 64 ans est décédée des suites de la maladie. 20 salariés ont également été contaminés, c’est d’ailleurs un membre du personnel qui a été testé positif en premier. Cela dit, globalement, les chiffres continuent de baisser dans le département : 427 cas recensés du 20 au 26 novembre, 8,6% de tests positifs. 33 personnes sont encore en réanimation, 83 restent hospitalisées en médecine. On déplore 167 décès depuis le 1er septembre dans le département, 1 705 depuis le 1ers mars sur l’ensemble de la région.

Travaux sur autoroute...

Dans le cadre de l'aménagement à 2x3 voies de l'A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, Vinci Autoroutes engage des travaux sur un ouvrage d'art à hauteur de l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1). Ces travaux vont entraîner une fermeture temporaire de la bretelle d'entrée de cet échangeur dans le sens Poitiers>Tours, la nuit du 3 au 4 décembre 2020, de 20h à 7h. Un itinéraire de déviation est mis en place.

Bilan de la Banque Alimentaire de Touraine...

L’association organisait sa collecte annuelle le week-end dernier dans 130 supermarchés du département dans le but de récupérer des produits alimentaires et d’hygiène à distribuer aux plus démunis. Malgré la crise sanitaire, 121 tonnes ont été rassemblées et c’est mieux que l’année dernière avant l’épidémie. « Grace à cette forte mobilisation, la Banque Alimentaire de Touraine sera en mesure de répondre à toutes les sollicitations denos associations et CCAS partenaires » explique l’association qui a mobilisé plus de 1 000 bénévoles en trois jours.

Concert reporté...

Une confirmation : la tournée des Kids United « Best Of Tour » aura bien lieu en 2021... avec Valentina, la grande gagnante de l'Eurovision Junior 2020. Cela dit, la date de Tours initialement prévue le dimanche 28 février 2021 à 15h au Vinci de Tours est reportée au dimanche 23 mai à 15h au même endroit (mais dans l’auditorium Ronsard au lieu du François 1er, dont avec une jauge réduite). Les billets achetés restent valables pour les dates reportées. Vous pouvez néanmoins demander un remboursement.

Réouverture post-confinement...

La Médiathèque de Saint-Avertin s'apprête à ouvrir à nouveau ses portes au public à partir du vendredi 4 décembre, aux horaires habituels. L'établissement sera accessible uniquement pour les emprunts et les retours de documents. Aucune consultation ne sera possible sur place, ni aucune session de jeux vidéo. Toutes les animations au programme ont été annulées.