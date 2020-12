On en sait plus sur les 4 petits marchés de Noël de Tours

Notamment leurs horaires précis.

Cette année pas de grand marché de Noël à Tours, devant la gare et sur le Boulevard Heurteloup. La faute aux restrictions sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus. La ville maintient quand même des festivités avec 4 petits marchés chaque week-end jusqu'au réveillon. Elle a donné quelques précisions sur l'organisation...

Les marchés de Noël seront lancés ce vendredi 4 décembre à 17h, et ce jusqu'à 19h Place Anatole France, Place de la Résistance avec le chalet des Restos du Cœur pour la traditionnelle collecte de jouets, Place Châteauneuf et Boulevard Heurteloup. Au total il y aura 40 commerçants (10 à chaque fois) avec du fromage, du vin, de la bière, des bonnets, des costumes de Noël, des savons artisanaux, des macarons, du thé, des cosmétiques... Tous les commerçants sont originaires de Touraine ou du Val de Loire nous dit-on.



Les chalets seront ouverts de 10h à 19h, les vendredis, samedis et dimanches, soit les 4, 5, 6 – 11, 12, 13 et 18, 19, 20 décembre 2020. Par ailleurs, le Père Noël sera présent les samedis et déambulera à la rencontre des enfants entre ces 4 sites indique la municipalité.



Pour rappel, manger et boire est strictement interdite : la vente de boisson et de nourriture se déroulera selon les règles imposées aux bars et restaurants, à savoir, seulement de la vente à emporter.

