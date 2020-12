Téléthon en temps de Covid : quel programme en Touraine ?

La manifestation est maintenue mais adaptée à la crise sanitaire.

Pas question d’annuler le Téléthon : c’est le message envoyé par les bénévoles qui se mobilisent dans le but de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies rares. Il y aura bien des émissions sur les chaînes de France Télévisions, le standard du 36 37 sera joignable tout le week-end pour recenser les promesses de dons sans oublier le site Internet www.telethon.fr pour donner en ligne.

Et en Indre-et-Loire ? En raison de la crise sanitaire, l’événement n’aura pas la même couleur que d’habitude. Mais les équipes locales ont trouvé plein d’idées pour s’adapter à la situation… L’enjeu est conséquent : les animations ça représente 40% des sommes recueillies par l’AFM. On en comptait 350 dans le département en 2019 montée par 150 équipes ce qui a permis de rassembler un total de 741 709€.

Des masques Téléthon à Montlouis, une tartiflette à Neuillé-Pont-Pierre…

« Les organisateurs afficheront dans leurs villes et villages les couleurs du Téléthon 2020. Banderoles, affiches et ballons seront déployés un peu partout pour montrer que le Téléthon a bien lieu ! Les organisateurs vont relayer les appels aux dons en distribuant des bulletins dans leur commune. D'autre part en créant une page de collecte en ligne ou en relayant celle de l'AFM-Téléthon d'Indre-et-Loire » prévient notamment le comité Téléthon 37.

La commune de Montlouis-sur-Loire qui devait être le village fanion de l’événement au niveau départemental restera très impliquée : le Super U proposera aux clients de donner 1, 2 ou 3€ à chaque passage en caisse tandis que le maraîcher Mont’Paysan distribue les crêpes, objets Téléthon, masques ou lingettes microfibres confectionnés au bénéfice des malades et de la recherche à commander à l’avance et à retirer sur son exploitation. De mi-octobre à fin novembre, le restaurant Le Petit Tonneau proposait pour sa part un menu Téléthon à 10€ avec 50% de la facture pour l’AFM.

On vous en a déjà parlé, le sculpteur Michel Audiard installé à Rochecorbon est pour sa part parrain tourangeau du Téléthon 2020. Son œuvre L’Empreinte sera vendue aux enchères au profit de l’événement.

Et ce n’est pas fini ! A 65 ans, Elisée Ramond a prévu de marcher 24h non stop pour le Téléthon de vendredi soir 19h à samedi 19h. Cet habitant de Saint-Antoine-du-Rocher relève le défi tous les ans depuis 2001 avec un total de 2 412km parcourus et 31 604€ récoltés en 19 randonnées géantes. Pour la 20e, il prévoit une version confinée… dans son jardin, espérant avoir la force pour en réaliser 1 000 fois le tour ce qui ferait une distance totale de 100km. Et pas mal de calories brûlées.

A Neuillé-Pont-Pierre, on ne pourra pas partager la tartiflette Téléthon traditionnelle mais elle sera quand même cuisinée et vendue en drive au Super U de la commune.

Enfin à Véretz, pas de loto mais une tombola avec une quarantaine de lots à gagner (valeur totale : 5 000€). On peut toujours acheter les tickets…