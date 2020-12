StorieTouraine 01/12/20 – Des crèches fermées à Tours ; Nouveau viaduc pour l’A85 ; Réouverture de la médiathèque de Joué…

Et la drôle de chute du Tourangeau de « L’Amour est dans le pré ».

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

----------------

Perturbations pour les enfants…

En raison d’un mouvement de grève suite à l’annonce des mesures de la réforme des modes d’accueil par le Secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles, plusieurs Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant seront fermés jeudi 3 décembre 2020 à Tours : Multi-accueil Leccia, Crèche Collective Giraudeau, Halte-Garderie Rochepinard, Crèche collective des Fontaines, Multi-accueil Toulouse-Lautrec, Multi-accueil des Tanneurs, Crèche collective Charles Boutard, Multi-accueil Boutard et la Crèche Tonnellé.

Nouveauté sur l’A85…

Après deux ans et demi travaux, le viaduc de La Perrée entre en service avec ses deux voies dans chaque sens de circulation, vers Tours et Angers. Il est situé sur la commune de Coteaux-sur-Loire, mesure 500m et sa construction a débuté il y a deux ans et demi, en mai 2018. Les piles de l’ouvrage mesurent entre 12 et 19m, la charpente métallique pèse 1 650 tonnes. Coût du projet : 25 millions d’€. 550 personnes ont travaillé sur le chantier représentant 67 000h de travail. Un dispositif antibruit a été privé. Enfin, retenez qu’un 3e viaduc neuf doit être mis en service prochainement dans le secteur.

Point Covid et culture…

La Médiathèque de Joué-lès-Tours rouvre mercredi 2 décembre aux horaires suivants : Mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h ; Mercredi : 10h/12h & 14h/19h ; Samedi : 10h/12h & 14h/18h. Les mesures sanitaires : maintien de la quarantaine à 3 jours pour le retour des documents ; désinfection des mains obligatoire à l'entrée de chaque espace (gel hydroalcoolique à votre disposition). Jauge limitée à 8m²/personne et contrôlée dans le hall d'entrée. Port du masque obligatoire dès 6 ans. Le service Click&Collect n'est plus actif mais les personnes ayant déjà réservé des documents pourront tout de même récupérer leur commande aux horaires d'ouverture. Les animations sont par ailleurs annulées jusqu'à la fin de l'année 2020.

De plus, le spectacle d'Arnaud Tsamere initialement prévu jeudi 28 janvier 2021 à 20H30 à l'Espace Malraux à Joué-lès-Tours est décalé au mardi 21 septembre 2021 à 20H30. Les billets restent valables pour la date de report (sinon vous pouvez vous faire rembourser).

Manif à Chinon…

La CGT de la centrale nucléaire appelle à une deuxième mobilisation en deux semaines contre le projet Hercule qui va modifier la structure de fonctionnement d’EDF. Un haut dirigeant de l’entreprise vient à Avoine ce jeudi et c’est pour ça que le syndicat veut montrer une forte opposition ce jour-là, plis précisément via un rassemblement de 7h à 10h. 600 salariés du site ont fait grève lors d’un premier mouvement jeudi 26 novembre.

Attention Jean-Claude !

Le candidat tourangeau de L’Amour est dans le pré est un peu partout sur Internet ce mardi, au lendemain de la diffusion d’un nouvel épisode de l’émission d’M6 où on le voit chuter tout nu dans un jacuzzi… Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux pour commenter sa glissade au bord du petit bassin, devant Yolande, la candidate qui l’a charmé. Un moment plutôt drôle, il ne s’est pas blessé et la soirée a pu continuer de la meilleure des manières…