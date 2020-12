Black Friday à Tours : les transports Fil Bleu totalement gratuits vendredi

Et à prix promo chaque week-end jusqu’à Noël.

C’est une économie garantie si vous avez prévu de faire du shopping dans l’agglo tourangelle ce vendredi 4 décembre : vous pourrez emprunter les transports en commun gratuitement toute la journée. Tours Métropole en a fait l’annonce ce mardi matin. Donc pas besoin de ticket dans le bus ou dans le tram, on peut laisser la voiture au garage (et par conséquent éviter d'avoir à prendre un ticket au parcmètre ou dans les parkings souterrains).

La date de cette promotion n’a pas été choisie au hasard : vendredi c’est le Black Friday, grosse opération commerciale d’avant Noël avec sûrement beaucoup d’offres à -30, -50 voire -70% dans les commerces du centre-ville, mais aussi les boutiques des centres commerciaux de Tours-Nord, Saint-Pierre-des-Corps ou Chambray-lès-Tours… Des zones accessibles en transport en commun, ce qui vous évitera potentiellement de galérer pour chercher une place de parking.

Rappelons que depuis ce samedi 28 novembre, le réseau fonctionne avec ses horaires habituels jusqu’à 23h après 2 semaines de service réduit pour cause de confinement.

L’opération a pour but de soutenir les achats de Noël en local plutôt que sur Internet et d’encourager le public occasionnel à reprendre le bus ou le tram. Il faut dire que les voyages ont fortement chuté par rapport à l’an dernier : -30% en septembre, -50% en novembre. La reprise semble donc passer par des offres choc : c’est la deuxième fois que l’agglomération décide de financer une telle opération depuis la rentrée… Elle avait fait pareil les 5 et 6 septembre, deux jours de gratuité pour le dernier week-end des Estivales commerçantes à Tours (un événement organisé pour compenser l’annulation de la grande braderie).

Et si vous ne faites pas vos courses ce vendredi 4 décembre, vous pourrez également profiter du tram ou des bus à prix réduits chaque week-end jusqu’à Noël. Comme les années précédentes, Fil Bleu vendra un ticket journée à 1€90 (ou 2€ si vous n’avez pas de support sans contact) ce qui autorise un nombre illimité de voyages sur les lignes pendant 24h. Les parkings relais seront également à 1€90 pour une ou deux personne (tarif normal à partir de 3 personnes mais c’est plus avantageux que le prix spécial Noël). Les dates concernées : 5-6 décembre, 12-13 décembre et 19-20 décembre.