[Photos du jour] Le boulevard Heurteloup relooké (et adapté aux vélos)

Et plus agréable pour la balade.

Un goudron fatigué, des risques d’entorses ou de chutes à vélo, un revêtement pas agréable pour les personnes en fauteuil roulant... Ces derniers temps, emprunter le mail au centre du Boulevard heurteloup de Tours n’était pas forcément chose facile. Après accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, la mairie et Tours Métropole ont donc entreprise un chantier de rénovation sur cet axe entre l’Office du Tourisme et l’entrée de l’autoroute A10.



Débuté fin septembre, la première phase de ce chantier vient tout juste de se terminer. Elle a permis de rénover l’intégralité de l’espace situé entre les deux rangées d’arbres sur une première partie de cet axe principal du centre-ville avec désormais une séparation très claire entre la piste cyclable et la zone dédiée aux piétons. L’objectif étant d’éviter les conflits entre ces deux modes de déplacement. La piste cyclable s’emprunte dans les deux sens (est-ouest ou ouest-est). Elle a été matérialisée dans le cadre du développement du réseau vélo de l’agglomération. De quoi faire gagner du temps à celles et ceux qui pédalent...



Une deuxième phase de travaux est programmée début 2021 (en janvier si tout va bien) pour finir le travail. Ainsi, on pourra emprunter des voies réservées aux cyclistes du bout du Boulevard heurteloup à la Place Choiseul via la gare de Tours, la préfecture, l’Opéra ou la bibliothèque centrale. L’opération totale coûte 330 000€.



Une précision : le petit marché du mardi sur le boulevard face à l’Office du Tourisme est maintenu dans sa configuration habituelle tout en conservant la piste cyclable.