Pour Noël, 4 idées de cadeaux tourangeaux à commander sur Internet

Des livres, des cours de cuisine ou des box touristiques.

Certes, les commerces d’Indre-et-Loire ont rouvert samedi 28 novembre avec la première étape de l’assouplissement du confinement anti-Covid. Et pourtant il y a encore de nombreux professionnels dont l’activité est à l’arrêt... et qui utilisent Internet pour faire rentrer un peu de chiffre d’affaire en attendant l’autorisation gouvernementale pour revenir dans le jeu. Nous en avons sélectionné 4...

Box touristiques...

L’Office du Tourisme de Tours relance ses box pour des séjours dans la région... Et c’est complètmeent Covid-compatible car certaines prestations sont valables pendant deux ans, donc vous avez le temps de caler ça même en cas de 3e vague. Deux nouveautés viennent enrichir le catalogue : une box apéro pour les petits budgets et une éditions week-end nature en Val de Loire. un cadeau à faire aux proches qui viennent vous voir ou à offrir à des gens d’ici avides de découvertes locales. Les infos sur www.valdeloire-box.fr.

Des livres...

A Tours, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré pourrait rouvrir mi-décembre. En attendant, il propose l’accès à sa librairie via le retrait de commande : on peut demander des livres à retirer sur place les vendredis de 14h à 16h. Soit en écrivant un mail à [email protected] ou - pour des conseils plus directs - en appelant le 07 85 93 42 93. Evidemment, il s’agit d’ouvrages autour de l’art contemporain et il y en a des centaines disponibles. On peut également retrouver les catalogues des expositions en cours.

Cours de cuisine...

A Joué-lès-Tours il y a une prof de cuisine inventive, mais en ce moment elle ne peut pas donner de cours... Juliette Camatta a donc lancé un service de commandes de cartes cadeau pour participer à des ateliers collectifs au Château de la Marbellière (2h, 55€), une séance de coaching individuel d’1h30 (207€) ou une offre duo à 275€ (un cadeau de couple, par exemple ? Cela comprend 3 cours collectifs de 2h, et 6 avec le même tarif pour une seule personne). A découvrir sur son site www.juliette-camatta.com.

Escape game...

Comme toutes les activités de loisirs (karting, blocs d’escalade, bowlings...), les jeux d’évasion sont à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. La franchise Escape yourself née à Tours a créé un coffret cadeau pour pré-réserver une séance dès que la situation s’arrangera... On rappelle qu’il s’agit de résoudre des énigmes dans une pièce en moins de 60 minutes et en équipe, en essayant d’utiliser le moins d’indices possibles de l’animateur du jeu... Pour en savoir plus sur les offres disponibles vous pouvez écrire à [email protected]