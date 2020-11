StorieTouraine 30/11/20 - Un chauffard à 213km/h sur l’A10 ; Ouverture du procès Le Scouarnec ; Des arbres abattus à Joué...

Et les 20 ans du classement du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi...

Excès de vitesse...

Dans la série « Il roulait vraiment trop vite », les gendarmes d’Indre-et-Loir eont intercepté un homme à 213km/h au lieu de 130 sur l’A10... Il était environ 21h30. L’automobiliste de 45 ans a vu son permis confisqué, sa voiture aussi. Et il devra comparaître devant la justice.

Ouverture du procès Le Scouarnec...

Il est présenté comme un pédophile multirécidiviste : ancien chirurgien à l’hôpital de Loches, Joël Le Scouarnec comparait à huis clos depuis ce lundi devant la cour d’assises de Saintes en Charente Maritime. Le septuagénaire est jugé pour 4 viols ou agressions sexuelles sur de très jeunes enfants aujourd’hui adultes, une partie des faits ayant eu lieu en Touraine. Il s’agit là d’un premier procès pour cet homme arrêté en 2017 et qui pourrait avoir fait des centaines de victimes (le chiffre de 300 est avancé). Des images pédopornographiques et des carnets consignant ses actes ont été découverts lors de perquisitions.

Abattages à Joué-lès-Tours...

La commune a identifié 3 arbres malades et les abat cette semaine : un noyer au square de la Résistance, un chêne dans le parc de la Rabière et un platane du Bd Jean Jaurès (du côté de l’Ile aux Pizzas et de la maison funéraire). La mairie craint un risque de chute. Le noyer sera remplacé par un chêne-liège mais pas les deux autres spécimens. La ville indique tout de même que 145 plantations d’arbres ont eu lieu dans le parc de la Rabière au cours de l’année.

Salon Studyrama...

En raison du confinement, l’événement est décalé du 14 novembre au 9 décembre et dans une version en ligne car il n’est pas possible d’organiser une telle manifestation vu les conditions sanitaires. On pourra donc tout de même découvrir des fomrations ce mercredi là, de 10h à 17h.Plus d’infos et inscriptions sur www.studyrama.com.

Report...

Le spectacle d’Alban Ivanov qui devait avoir lieu le 2 mars 2021 au Palais des Congrès de Tours est reporté au 14 octobre à 20h30. Les billets achetés pour ce spectacle resteront valables pour la date de report. Les personnes n'ayant pas la possibilité d'assister à la date de report sont invitées à se rapprocher de leur point de vente afin de se faire communiquer les conditions de remboursement de leurs places avant le 31 janvier.

Nouveau chef pour les pompiers de Tours Centre...

Ce mardi, le Commandant Cédric Desbois va prendre ses fonctions en tant que chef de centre des pompiers de la caserne du Bd Wagner à Tours. Cela fait 15 ans qu’il travaille pour les pompiers, il nous vient d’Orléans. Il est également chef du groupement territorial sud dont les équipes réalisent 16 000 interventions par an, 10 700 rien que pour le centre de secours de Tours Centre qui regroupe 83 pompiers professionnels et 45 volontaires.

Bon anniversaire !

Ce lundi cela fait officiellement 20 ans que le Val de Loire est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, un prestige car il n’y a que 44 lieux en France qui bénéficier de cette distinction. Le périmètre s’étend sur 280km et 155 communes, dont l’intégralité du parcours de la Loire dans notre département, avec une incursion jusqu’au Château de Chenonceau. A noter que ce classement n’est pas sans contraintes puisqu’il oblige à respecter le paysage et le patrimoine lors de projets d’aménagement du territoire. C’est néanmoins un atout touristique, et surtout une reconnaissance historique pour l’importance que le fleuve a eu dans la vie de la région.