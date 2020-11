Moins de voitures, moins de vélo, plus de marche à pied : nos déplacements changent en Touraine

Depuis 2008, les comportements ont pas mal évolué.

Une étude très intéressante vient d’être publiée. Elle a été menée début 2019 auprès de 8 700 habitants et habitantes d’Indre-et-Loire dont plus de 5 000 qui vivent dans la grande agglomération de Tours (Tours, Joué, La Riche, Chambray, Saint-Avertin, Mettray, Villandry, Saint-Genouph mais aussi Vouvray, La Ville-aux-Dames et Vernou-sur-Brenne). L’objectif d’une telle opération c’est de savoir comment on se déplace, pendant combien de temps, pour faire quoi… Cela permet de savoir s’il faut créer de nouvelles lignes de transports, plus de routes ou davantage d’équipements pour les vélos. Le résultat est accessible à tout le monde sur Internet (il y a 1 300 pages, prévoyez donc un peu de temps pour tout lire).

Voici l’essentiel :

Chaque jour les habitants d’Indre-et-Loire réalisent en moyenne près de 4 déplacements, que ce soit pour se rendre au travail, pour faire leurs courses, ou pour leurs loisirs. Néanmoins, 11% des gens ne bougent pas du tout, un chiffre en augmentation depuis la dernière édition de cette enquête réalisée en 2008. Après 75 ans, une personne sur 3 reste à la maison toute la journée

Ce sont les adultes de 25 à 49 ans qui sont les plus mobiles, 14% d’entre eux réalisent plus de 7 déplacements par jour

21% des déplacements réalisés dans l’agglo de Tours sont liés au travail, 12% à la formation (collégiens, lycéens, étudiants, adultes en formation), 21% aux achats, 26% pour les loisirs et 6% pour réaliser des démarches administratives. 68% des déplacements domicile-travail se font en voiture, 51% pour les achats. 43% des déplacements pour les loisirs se font à pied, 36% pour aller en cours, 38% pour faire ses courses. 33% des déplacements liés à une formation sont réalisés en transports en commun, 14% pour réaliser des démarches, 11% pour le travail, 7% pour les loisirs ou les achats. Il n’y a jamais plus de 5% des gens qui choisissent le vélo pour se déplacer

En moyenne on passe une heure par jour à bouger pour parcourir 20km. A pied, on parcourt en général 800m en 12 minutes, 2,7km en un quart d’heure à vélo, 4,8km en 13min en moto ou en scooter, 5,6km en une demi-heure avec une voiture, 7,6km en 18 minutes en utilisant le bus ou le tram sur le réseau Fil Bleu

58% des déplacements réalisés dans l’agglo de Tours font moins de 3km

45% des déplacements ont lieu aux heures de pointe entre 7h et 9h puis de 16h à 19h. Et c’est le soir que les trajets sont les plus nombreux avec un pic à 17h. 2/3 des déplacements professionnels ou pour les études se déroulent durant ces heures de pointe

Un ménage sur 4 n’a pas de voiture, un chiffre en hausse depuis 2008. A cette époque, 56,9% des déplacements étaient réalisés en automobile, un chiffre tombé à 52,5% aujourd’hui (62% dans l’ensemble du département, 46% sur le noyau urbain de l’agglo, c’est-à-dire Tours et sa proche banlieue). Affinons encore les chiffres : 31% des trajets de 500m à 1km sont réalisés en voiture, 45% pour les trajets compris entre 1 et 2km, 57% pour ceux qui font de 2 à 3km. 75% des trajets en voiture se font en solo, 99% pour les trajets professionnels. 81% des personnes qui rejoignent l’agglo de Tours depuis l’extérieur de son périmètre viennent en voiture (10% à vélo)

86% des sorties de moins de 500m se font à pied, 60% pour les trajets de 500m à 1km, 41% si on doit parcourir entre 1 et 2km, 18% entre 2 et 3km

Le vélo représente 5% des trajets entre 500m et 3km. Pour l’ensemble des déplacements réalisés dans l’agglo de Tours, il y en a 3,3% qui sont effectués en pédalant… Un chiffre qui a baissé car c’était 3,8% en 2008. 44% des foyers n’ont pas du tout de vélo, 23% en ont un et 17% en possèdent deux. 40% des personnes interrogées se considèrent cyclistes, au moins de manière occasionnelle.

Un quart des habitants de l’agglo ont un abonnement de transports en commun et 1 déplacement sur 10 se fait grâce au bus ou au tram, 3 points de plus en 11 ans (clairement lié à l’inauguration de la ligne A du tram)

