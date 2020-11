Tours : du monde en ville pour la réouverture des commerces

Objectifs : achats de Noël pour beaucoup.

La réouverture des commerces a attiré du monde en centre-ville de Tours ce samedi 28 novembre. Dès le début d’après-midi, rue Nationale, les trottoirs étaient remplis de passants et clients, sacs à la main, déambulant du nord au sud et du sud au nord…

A l’intérieur des boutiques, pas de grosse affluence, les entrées et sorties étant bien contrôlées. Devant certains commerces quelques queues du coup dans la rue. Rien de comparable encore aux grosses affluences ordinaires avant les fêtes. « C’est un bon jour de reprise qui nous remet dans le bain, cela fait du bien de revoir les clients » témoigne un commerçant de la rue des Halles voisine. « L’affluence devrait néanmoins être plus forte dès le week-end prochain, comme on sera en début de mois » prévoit-il.

Parmi les passants du jour, beaucoup se satisfaisaient de pouvoir de nouveau faire les emplettes dans les boutiques du centre-ville. « Je n’ai pas acheté sur les plateformes en ligne, donc j’attendais avec impatience cette réouverture pour pouvoir faire mes achats de Noël » témoignait Pauline. Pour cette dernière, pas de crainte du virus : « Je ne pense pas que je prenne plus de risques là dans la rue, que dans des centres commerciaux fermés et puis ça fait du bien de prendre l’air et de retrouver de la vie en ville. »

En fin d’après-midi, alors que le soleil se fait tombant, la foule a grossi rue Nationale, les lumières de Noël s’allument. « On retrouve un peu de féerie des fêtes de fin d’année, cela fait du bien au moral et on a l’impression de retrouver une vie un peu normale » nous raconte Paul venu en ville avec ses deux fils.