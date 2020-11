StorieTravaux 29/11/20 – Travaux sur l’A10, arbres abattus à Amboise… Les chantiers de la semaine

L’A28 est également concernée.

Chaque dimanche on vous aide à circuler sur Info Tours. La StorieTravaux vous permet un point sur les chantiers des prochains jours en Indre-et-Loire, selon les informations communiquées à notre rédaction. Voici les nouveaux travaux programmés pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre.

A10 :

La nuit du mercredi 2 décembre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

La nuit du jeudi 3 décembre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Chambray-lès-Tours (n°23) et de l'échangeur Monts-Sorigny (n°24.1), en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Le vendredi 4 décembre, de 9h à 16h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Monts-Sorigny (n°24.1), en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

A28 :

La nuit du lundi 30 novembre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Neuillé-Pont-Pierre (n°27) en direction de Le Mans et de la bretelle de sortie en provenance de Le Mans. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Amboise :

Dès ce lundi 30 novembre et jusqu’au 10 décembre, 34 peupliers jugés dangereux vont être abattus à Amboise, au bord de la D31 et de la D431. Cela représente un peu moins de 10% de l’alignement au bord de ces deux axes routiers au sud de la commune. C'est l'association Objectif qui interviendra sur les travaux d'abattage qui seront effectués entre la Boitardière et la Pagode de Chanteloup. La circulation sera perturbée, soyez prudents dans le secteur. il est envisagé d’engager dans les prochains mois une réflexion commune sur le renouvellement des arbres avec les communes d'Amboise et de Saint Règle, les services de l’Etat et l’Architecte des Bâtiments de France.

Travaux avec perturbations sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux Boulevard de Chinon mercredi, les arrêts Jumeaux et Quatre Bornes ne sont pas desservis par les lignes 16 (direction Joué Gare) et 69 (direction Ballan Gare) à Joué-lès-Tours. Vous devez vous reporter à l'arrêt Bd de Chinon situé Boulevard de Chinon, où à l’arrêt Lachenal situé rue de la Patalisse.

En raison de travaux rue Victor Hugo à Luynes, les arrêts IME, ESAT Les Vallées et Vaugareau ne sont pas desservis par les lignes 50 et 68 (dans les deux sens) et ce jusqu’au 18 décembre. Vous devez vous reporter à l'arrêt Barbinière, situé rue Albert Duc de Luynes.